Lista más reciente de gasolineras Shell que todavía tienen existencias de Shell Super Fuel

Jacarta – Caparazón Super sigue siendo una opción de combustible no subsidiada que es ampliamente utilizada por los propietarios de vehículos con motor. gas en Indonesia. bbm Con un octanaje de 92 RON, se sabe que es adecuado para automóviles de uso diario y motocicletas modernas con requisitos de compresión medios.

En medio de la dinámica de la distribución de combustible, la disponibilidad de Shell Super en varias gasolineras Shell se ha convertido en una preocupación para el público. Se registra que varios lugares en las áreas de Yakarta, Banten y Java Occidental todavía tienen existencias y operan con normalidad.

Visto por VIVA Otomotif en el sitio web oficial de Shell Indonesia, el lunes 29 de diciembre de 2025, para el área occidental de Yakarta, las gasolineras Shell que suministran Shell Super están repartidas en varias carreteras principales. Las ubicaciones incluyen North Arjuna, Daan Mogot, JORR, Kiai Tapa, North Meruya, Puri y S Parman.

El centro de Yakarta también tiene varias gasolineras Shell con existencias de Shell Super. Los puntos incluyen Gunung Sahari, Menteng, Salemba y Jalan Suprapto, que es la ruta de conexión entre regiones.

En el sur de Yakarta, se considera que la disponibilidad de Shell Super está distribuida de manera más uniforme en comparación con otras áreas. Las gasolineras Shell en las zonas de Antasari, Fatmawati, Gatot Subroto, Kemang Raya, TB Simatupang y Tendean siguen atendiendo a los consumidores.

La zona del este de Yakarta tampoco se queda atrás en la distribución de Shell Super. Varias gasolineras Shell que todavía están activas se encuentran en Bekasi Raya, Basuki Rahmat, JGC, MT Haryono y Pemuda.

Mientras tanto, en el norte de Yakarta todavía se puede encontrar Shell Super en varios puntos estratégicos. Se registra que las gasolineras Shell en Kelapa Gading, Pantai Indah Kapuk, Pluit Selatan, Sunter, Semper y Yos Sudarso todavía tienen existencias.

En cuanto a la zona de Banten, muchas gasolineras Shell en Tangerang y sus alrededores todavía ofrecen Shell Super. Las áreas de Alam Sutera, BSD, Bintaro, Gading Serpong, Karawaci, Pamulang y Cikupa están incluidas en la lista.

Para las ciudades de Cilegon y Serang, Shell Super todavía está disponible en las gasolineras Shell Ahmad Yani y West Serang. La existencia de esta gasolinera favorece la movilidad de vehículos entre ciudades y zonas industriales.

En Java Occidental, la distribución de Shell Super cubre Bogor, Depok, Bekasi, Bandung, Cirebon y Karawang. Las ubicaciones incluyen Cibinong, Jagorawi KM 21, Margonda Raya, Jababeka, Pasteur, Kota Baru Parahyangan y West Karawang.