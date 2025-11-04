Lista de ubicaciones de SIM móviles en Yakarta y sus alrededores 5 de noviembre de 2025

Jacarta – El permiso de conducir (SIM) es una parte importante del equipo de conducción que todo conductor de vehículo motorizado debe tener. Una licencia de conducir no es sólo la identidad del conductor, sino también la prueba de que una persona ha cumplido los requisitos para conducir en la carretera.

Este documento tiene un período de validez de cinco años y debe prorrogarse antes de que caduque para que siga siendo válido y pueda ser utilizado durante las inspecciones por parte de los funcionarios.

Para facilitar el proceso de renovación, la policía vuelve a prestar servicios de coche. SIM circular en varias regiones. Según datos del sitio web de Korlantas Polri citado el miércoles 5 de noviembre de 2025, los habitantes de DKI Yakarta pueden visitar varios lugares preparados por Polda Metro Jaya.

Para los residentes del centro de Yakarta, los servicios se realizan en la oficina de correos de Lapangan Banteng. Mientras tanto, los residentes del este de Yakarta pueden ampliar su tarjeta SIM en el Grand Cakung Mall, y para los residentes del sur de Yakarta el servicio está disponible en el campus Trilogi Kalibata.

Específicamente para el oeste de Yakarta, hay dos coches SIM móviles en espera, concretamente en Citraland Mall. Todos los puntos de servicio Mobile SIM en el área de Yakarta operan desde las 08.00 WIB hasta las 14.00 WIB.

Además de en la capital, también se ofrecen servicios similares en la zona de amortiguamiento de Yakarta. En Bandung, los automóviles Mobile SIM están disponibles en dos ubicaciones, a saber, ITC Kebon Kelapa y Ubertos (Plaza de la ciudad de Ujungberung), con un horario de servicio desde las 08.00 WIB hasta el final.

En Bekasi, las personas pueden ampliar su tarjeta SIM en el Metropolitan Mall Bekasi de 08:00 WIB a 10:00 WIB. Debido a que el número de cuotas de servicio es limitado cada día, se recomienda llegar temprano.

Mientras tanto, los residentes de Bogor pueden aprovechar el servicio de automóvil Mobile SIM en BTW Mall con horarios de servicio desde las 09.00 WIB hasta las 12.00 WIB.

Cabe señalar que el servicio SIM Móvil solo atiende extensiones SIM A y SIM C que aún estén vigentes. Si el período de validez ha expirado, el solicitante deberá presentar una solicitud de una nueva SIM a través de Satpas.

Los requisitos que se deben preparar incluyen una fotocopia de un KTP válido, una fotocopia de una licencia de conducir antigua, una licencia de conducir original y un comprobante de un examen de salud.