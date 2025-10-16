Lista de sustitutos de Patrick Kluivert, aquí están los fuertes candidatos para el puesto de entrenador de la selección de Indonesia

VIVA – Noticias relacionadas Patricio Kluivert oficialmente se separó de Equipo Nacional Indonesia es el país más popular entre los lectores de VIVA durante todo el jueves 16 de octubre de 2025.

PSSI finalmente dio pasos firmes al poner fin oficialmente a la cooperación con el equipo técnico Selección Nacional de Indonesiaincluido el entrenador principal, Patrick Kluivert.

Esta decisión se anunció a través de un mecanismo de terminación mutua, también conocido como un acuerdo mutuo para separarse en buenos términos. Luego hubo novedades sobre la lista de candidatos para sustituir a Kluivert en la Selección de Indonesia.

Aparte de las dos novedades anteriores, todavía hay una serie de otras novedades no menos interesantes. ¿Cómo qué? El siguiente es un resumen del Resumen:

5. Los internautas están contentos de que Kluivert se separe de la selección de Indonesia.

Anuncio de la terminación de las relaciones de cooperación entre PSSI y kluivert Los internautas lo recibieron con alegría en las redes sociales. Dijeron que era la decisión correcta después de que el seleccionador no lograra que Indonesia pasara a Copa del Mundo 2026.

4. Despedido del PSSI, Patrick Kluivert se confiesa decepcionado por no haber podido llevar a la selección de Indonesia al Mundial

Patricio Kluivert despedido oficialmente como entrenador de la selección nacional de Indonesia. Esta decisión fue anunciada por PSSI el jueves 16 de octubre de 2025.

A través del sitio web oficial, PSSI afirmó que esta decisión fue resultado de intensas discusiones entre las dos partes. Con esta decisión, todos los miembros del cuerpo técnico, incluido Kluivert, ya no dirigirán la selección nacional de Indonesia en las categorías absoluta, sub-23 o sub-20.

4. PSSI despide oficialmente a Patrick Kluivert y otros

3. Erick Thohir se muestra reacio a responder al objetivo de la selección nacional de Indonesia en los SEA Games de 2025: pregúntele a PSSI

Ministro de Juventud y Deportes (Menpora) y Presidente General del PSSI, Erick Thohirse negó a responder preguntas sobre los objetivos del equipo nacional de Indonesia en los SEA Games 2025.

Este momento ocurrió después de la conferencia de prensa de los SEA Games 2025 que se celebró en el edificio Kemenpora, Senayan, Yakarta, el jueves 16 de octubre de 2025 por la noche.