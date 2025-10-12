Lista de souvenirs de boda de Amanda Manopo que se distribuirán entre los internautas

VIVA – Amanda Manopo Y Kenny Austin finalmente haciendo que los fanáticos respiren aliviados. Desde que fueron sorprendidos escalando juntos el monte Merbabu, no pocas personas sospecharon que existía una relación especial entre ellos. Pero inesperadamente, en lugar de hacerse públicos como novios, Amanda Manopo y Kenny Austin fueron directos al altar.

El momento de la boda de Amana Manopo y Kenny Austin inmediatamente llamó la atención del público. La ceremonia de bendición y la lujosa recepción se llevaron a cabo de manera íntima y a ella solo asistieron un puñado de invitados.

Aparte de estos momentos de lujo, los souvenirs de boda de Amanda Manopo y Kenny Austin también fueron el centro de atención. Según Amanda Manopo, quedan muchos souvenirs que ella misma ya no utiliza. Amanda Manopo también quiere compartirlo con los internautas.

Hay varios artículos interesantes que se compartirán con los internautas, incluidos televisores, microondas, exprimidores y bolsas de regalos. Este souvenir de boda se considera inusual porque es un artículo electrónico y además tiene un tamaño bastante grande.

«Creo que compré demasiado. ¿Alguien quiere un televisor, un microondas, un exprimidor, una bolsa de regalos, una bolsa de regalos?» dijo Amanda Manopo, citando su vídeo de TikTok del domingo 12 de octubre de 2025.

Amanda Manopo revela cómo fue su primer día como esposa. Resultó que Amanda Manopo no se sentía bien porque estaba demasiado cansada por pasar por una serie de eventos nupciales. Admitió que estaba resfriada por lo que no tuvo tiempo de pasar su primera noche con su marido.

«No me pregunten cómo fue mi mañana. Aquí mi voz está agotada, fría, enferma, no me hace nada», dijo Amanda Manopo.

Aunque finalmente estaba agotada, Amanda Manopo admitió que estaba feliz porque muchas personas asistieron a su boda el viernes pasado y los internautas también oraron por ella. Amanda Manopo espera que este matrimonio sea un primer y largo camino siempre guiado por Dios. Quiere involucrar siempre a Dios en cada asunto con su marido.

«Pero sólo quiero decirles algo a todos los que han orado por mí y por Kenny. Cualquier oración que sea, también regresará a ustedes», dijo Amanda Manopo.

“Sí, espero que este matrimonio sea el inicio de un camino siempre guiado por Dios. Que solo oro para que Dios esté siempre en medio de nosotros dos”, concluyó.