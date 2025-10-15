Lista de señales que los motociclistas deben conocer cuando viajan en grupos

VIVA – Conducir en grupos o convoy motor proporcionando una experiencia de conducción diferente, desde una sensación de unión hasta una mayor seguridad. Sin embargo, el éxito de un convoy depende en gran medida de la comunicación no verbal, especialmente a través de señal mano.

VIVA resumido de SlashGear Miércoles 15 de octubre de 2025, aquí está la lista señal Mano importante que se usa comúnmente cuando se viaja en grupo.

Ilustración de un casco integral/motociclista

1. Parada total (parada total)

Esta señal indica que todo el convoy debe detenerse, por ejemplo debido a un semáforo en rojo, un cruce de trenes o un obstáculo repentino. Esto se hace estirando el brazo izquierdo hacia un lado y luego doblando el codo hacia abajo 90 grados. Es importante pasar hacia atrás para que todos los miembros del convoy estén conscientes y preparados para detener el vehículo de manera segura.

2. Parada para tomar un refresco (parada para beber o comer ligero)

Esta señal indica que el grupo se detendrá un momento para recargar energías, ya sea en una zona de descanso o de suministros personales. Cómo: extiende tu mano izquierda hacia un lado mientras forma un pulgar hacia arriba, luego muévela hacia tu barbilla varias veces.

3. Deténgase para sentirse cómodo (deje de descansar)

Se utiliza cuando el ciclista siente la necesidad de hacer una pausa, no para comer ni beber. Mano izquierda levantada hacia un lado a unos 45°, cierre el puño y luego muévala hacia arriba y hacia abajo. Esta señal muestra la importancia del confort y la seguridad en los viajes largos.

4. Necesita combustible (necesita llenar gasolina)

si uno jinete necesita gasolina, da una señal estirando la mano izquierda hacia un lado, luego doblándola y apuntando hacia el estómago o el tanque de combustible. Generalmente se hace cuando ves un cartel de gasolinera o antes de salir de la carretera.

5. Reducir la velocidad (reducir la velocidad)

Mano izquierda recta hacia un lado, con la palma hacia abajo, luego se movió hacia arriba y hacia abajo lentamente. Esta no es una señal de alto repentino, sino para que todos reduzcan la velocidad gradualmente y se mantengan seguros.

6. Acelerar (Acelerar)

Para acelerar el ritmo del convoy, la mano izquierda se levanta directamente hacia un lado, con la palma hacia arriba, y luego se mueve hacia arriba como una cuchara. Esta señal es importante para mantener la suavidad y consistencia de la formación.

7. Gire a la izquierda (Gire a la izquierda)