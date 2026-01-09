Lista de ruido, trabajos y fuentes de ingresos de Jule para Ibrahim Risyad

Jacarta – Noticias sobre la lista de ruido. Navidad Después de divorciarse, Na Daehoon aparentemente atrajo la atención de muchos lectores. Este artículo también logró obtener muchos clics hasta estar en la lista de los más populares, especialmente en el canal Showbiz.

Prueba de que Jule ya lo está apuntando Jeffery Nichol Lo he estado mirando durante mucho tiempo. Sin mencionar el trabajo y las fuentes de ingresos. Ibrahim Rishadlo cual no es menos curioso. El siguiente es un resumen completo de la lista de las noticias más populares del canal Showbiz, en la edición del viernes 9 de enero de 2026 de Round Up. ¡Puaj, desplázate!

Lista de la conmoción de Jule después de divorciarse de Na Daehoon: quitarse el hijab y usar una camiseta sin mangas por el tema de salir con Jefri Nichol

La celebridad Julia Prastini, alias Jule, se ha convertido nuevamente en un tema de conversación generalizado en las redes sociales. Desde que su divorcio de Na Daehoon se hizo público, casi todos los pasos que Jule ha dado no han escapado a la atención de los internautas. Los cambios en el estilo de vida, las relaciones y los problemas de cercanía con varios hombres han mantenido su nombre en el vórtice de la controversia.

La ruptura del hogar de Jule y Na Daehoon estuvo previamente relacionada con el tema de la infidelidad. El nombre de la boxeadora Safrie Ramadhan fue la primera persona en destacarse. Sin embargo, con el paso del tiempo, la polémica que arrastra a Jule se hizo más amplia y mostró una transformación de imagen bastante drástica tras quedar viuda.

Se reveló evidencia de que Jule había estado apuntando a Jefri Nichol durante mucho tiempo, varios meses antes de que se casara con Na Daehoon.

El nombre de la celebridad de Instagram Julia Prastini, más conocida como Jule, ha vuelto a ser la comidilla de la ciudad en las redes sociales. Esta vez, la atención del público se centró en los rumores sobre su cercanía con el actor Jefri Nichol, de quienes se decía que estaban disfrutando del tiempo juntos en Bali.

Este tema comenzó con la confesión de un internauta que afirmó tener información «A 1» sobre la unión de Jule y Jefri Nichol. Esta afirmación se difundió rápidamente y despertó la curiosidad del público, especialmente después de que circulara una foto de Jefri Nichol con una mujer rubia. Más tarde se sospechó ampliamente que la figura femenina en la foto era Jule.

¡Viral! Foto de Jefri Nichol con una mujer en el Bali Beach Club, ¿Adónde va Jule?