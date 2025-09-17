Washington DC, Viva – Presidente Donald Trump anunciar un acuerdo con Porcelana para continuar operando la plataforma de redes sociales en COMO.

Mencionó que el activo de la aplicación de tecnología de bytedance se transferiría al propietario desde los Estados Unidos, bajo el pretexto de la seguridad del país del tío Sam.

Según los informes, como se cita de ReutersMiércoles 17 de septiembre de 2025, Tecnología de Bytedance, como propietario TiktokSigue siendo el mayor accionista más grande con una porción del 19.9 por ciento, o justo por debajo del umbral del 20 por ciento.

Mientras tanto, el 79.9 por ciento de la propiedad será celebrada por el consorcio de inversores, que incluye accionistas de tecnología de bytedance antiguo como Susquehanna International Group (SIG), General Atlantic y KKR, así como nuevos inversores, incluidos Andreessen Horowitz.

Empresa de tecnología estadounidense Oráculo También se espera que participe, con Silver Lake, según los informes, listo para invertir. Este modelo hará de Tiktok una nueva entidad con sede en los Estados Unidos, con la mayoría de la propiedad y control en manos de los inversores estadounidenses.

La fuente de la Casa Blanca dijo que la nueva entidad Tiktok en los Estados Unidos tendría una junta directiva, la mayoría de los cuales vinieron de la tierra del tío Sam, con un asiento designado directamente por el gobierno de los Estados Unidos.

Este mecanismo imita el acuerdo anterior entre el gobierno de Donald Trump y Nippon Steel al adquirir el acero de los Estados Unidos, incluida la aplicación de «Golden Share» que da los privilegios del gobierno.

El anuncio de este Acuerdo se produjo el día antes de la fecha límite para la desinversión el 17 de septiembre. Sin embargo, la Casa Blanca decidió extender la fecha límite hasta el 16 de diciembre de 2025, dando una byte de 90 días adicional para completar esta compleja transacción.

Este paso indica que aunque el marco de acuerdo ya existe, el proceso de finalización aún requiere tiempo. Como parte del acuerdo, Oracle seguirá siendo un socio oficial de la nube de Tiktok, y desempeñará un papel en la supervisión de los problemas de seguridad nacional.

La finalización del acuerdo se programó el viernes 19 de septiembre de 2025, entre el presidente Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping a través de llamadas telefónicas, lo que garantizaría el compromiso de ambas partes.