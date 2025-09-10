Lista de productos de Apple que no pueden y actualizan las actualizaciones de iOS 26, ¡revise inmediatamente su iPhone!

Yakarta, Viva – American Technology Giant (EE. UU.) Manzana Oficialmente lanzado iPhone 17 series en el evento titulado ‘Awe Dropping’, en Cupertino, California, EE. UU., Que se emitió directamente desde varios medios de comunicación transmisión en vivo Apple el miércoles 10 de septiembre de 2025 a las 00.00 WIB.

Leer también: El agua del iPhone 17 se convierte en un cambio de juego, vea el precio y las especificaciones



iPhone 17 La serie ciertamente consiste en variantes básicas del iPhone 17, iPhone 17 Air (sustituto plus), iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max.

Sin embargo, antes, Apple también había anunciado su último sistema operativo, iOS 26en el evento Conferencia mundial de desarrolladores (WWDC) en junio de 2025.

Leer también: ¡La serie iPhone 17 se desempeña oficialmente! Verificar características, especificaciones y precios



Sin embargo, iOS 26 estará disponible para el público a partir de septiembre de 1525. IOS 26 es el sucesor de iOS 18.

Este sistema operativo trae grandes cambios en términos de apariencia de interfaz al presentar el diseño de «vidrio líquido».

Leer también: Enlace de la serie de transmisión en vivo iPhone 17



Esta fuerza visual presenta un efecto transparente que se asemeja al vidrio con un reflejo de la luz, y da una impresión más profunda en elementos como botones, widgets y cuchillas de búsqueda.

El lanzamiento de iOS 26 marca una gran actualización, así como el final para el usuario iPhone X Y iPhone 8 serie.

Porque, Apple también detuvo oficialmente el soporte de actualizaciones de software para una serie de dispositivos que se consideraron viejos o viejos.

Es decir, los usuarios de la serie iPhone X y iPhone 8 no podrán disfrutar de nuevas funciones. Además, tampoco puede disfrutar de la mejora en la seguridad y la mejora del rendimiento ofrecido.

La serie de iPhone antigua o antigua, como iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max lanzado en 2018 junto con el modelo a continuación, no es compatible con las actualizaciones de iOS 26. Aquí hay una lista de iPhone que puede hacer actualizaciones de iOS 26:

iPhone 17

iPhone 17 Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone 16E

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2ª y nueva generación)