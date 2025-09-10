Lista de precios QJMotor para el área de Bekasi

Bekasi, Viva – Quemotor Nuevamente, agregando a su red oficial en Indonesia al abrir un nuevo distribuidor en Bekasi. La inauguración tuvo lugar el martes 9 de septiembre de 2025, acompañado por el programa de apertura y el viaje de prueba que se abrió al público en general.

El concesionario llamado Qjmotor Motoart Bekasi estuvo presente a través de la colaboración de la industria Qjmotor Indonesia con CV Arta Rajaguna Tirta – Motoart. La ubicación está en Jalan Raya Jatiasih, ciudad de Bekasi.

Según Heru Tirta, propietario de Qjmotor Motoart Bekasi, la presencia de este concesionario fue impulsada por el potencial de mercado en la región. «Bekasi es una de las regiones con alta población y movilidad, de modo que se convierte en un mercado potencial para la industria automotriz», dijo, citó Viva Automotive De la declaración oficial, miércoles 10 de septiembre de 2025.

Agregó, se espera que la apertura de un nuevo distribuidor proporcione un acceso más fácil a los consumidores. «A través de Qjmotor Motoart Bekasi, queremos proporcionar un acceso más fácil para que el público obtenga productos QJMotor innovadores, así como presente excelentes servicios de acuerdo con los estándares globales», dijo Heru.

Como una serie de eventos de apertura, Diler ofrece programas de promoción hasta finales de septiembre de 2025. Los visitantes tienen la oportunidad de obtener premios a través de la rueda, que van desde cupones de devolución de efectivo, servicios gratuitos hasta mercancías.

Además, también se proporciona una sesión de prueba de prueba para una serie de motocicletas Qjmotor. Esta actividad duró hasta el 15 de septiembre de 2025 y estaba abierta a personas que querían intentarlo directamente.

La instalación del concesionario en Bekasi fue construida con conceptos 3S, a saber, ventas, servicio y repuestos. Este estándar se aplica para garantizar las ventas, mantenimiento y disponibilidad de repuestos en su integración.

Qjmotor también prepara una garantía oficial para los consumidores que compran unidades en el concesionario. La garantía incluye un marco de cinco años, un motor de tres años y dos años de electricidad, con ciertos límites de distancia.

El precio de On the Road (OTR) en Bekasi se anunció en el momento de la inauguración. Algunos de los modelos disponibles incluyen Fort 250 para IDR 51 millones, SRV 600 V IDR 181 millones, hasta SRK 800 RR IDR 251 millones.

Budi Kurniawan, jefe de ventas y marketing de Qjmotor Indonesia, calificó la apertura de este distribuidor como parte de una expansión sostenible. «Bekasi es un lugar importante debido a su posición estratégica en Jabodetabek, con un potencial de consumidor grande y diverso», dijo.