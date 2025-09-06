Lista de precios, kilometraje y auto promocional Gac Aion Car

Tangerang, Viva – Gac Indonesia Presentar varios modelos de automóviles eléctricos ofrecidos según las necesidades del usuario. Cada modelo tiene diferentes características, que van desde segmentos familiares, urbanos hasta SUV de lujo.

Aion y Plus Disponible en dos variantes: exclusivo con una distancia de alrededor de 410 km y los precios comienzan en Rp.419 millones en la carretera Yakarta, así como premium con una distancia de 490 km y el precio de alrededor de Rp479 millones. Este automóvil está diseñado como una opción de familia moderna con características que apoyan el uso diario.

Aion V Presente como un SUV eléctrico dirigido a las necesidades de aventura. La variante exclusiva tiene una distancia de alrededor de 505 km a un precio de Rp449 millones, mientras que la variante de lujo alcanza los 602 km a un precio de Rp489 millones.

Para los consumidores que buscan un hatchback compacto, Voy a UT Conviértete en la última opción. Este automóvil puede viajar a una distancia de hasta 500 km con precios de pre-pedido a partir de RP330 millones para variantes estándar, mientras que la variante premium se ofrece por encima de esa gama.

Hyptec HT aparece como un SUV eléctrico de lujo con un diseño privado de estilo jet. La variante premium ofrece una distancia de más de 600 km a un precio de alrededor de Rp691 millones, mientras que la variante Ultra se comercializa a un precio de alrededor de Rp843.5 millones.

Para animar el 80 aniversario de la independencia de la República de Indonesia, Gac Indonesia celebró recientemente un evento especial titulado DrivePerience With Spirit of Independence Day en BSD, Tangerang.

Este evento presenta una oportunidad para que el público intente directamente el rendimiento del automóvil eléctrico GAC. Además de una prueba de manejo, los visitantes también pueden pedir vehículos en el lugar con una oferta exclusiva.

Algunas promociones ofrecidas se dividen en tres categorías, a saber, el acuerdo de lujo dorado, el acuerdo de oro de aventura y el acuerdo de libertad familiar. A través de este programa, los consumidores pueden obtener oro o precios con descuento de acuerdo con la elección de los modelos de automóviles eléctricos comprados.

«Este evento es una forma del compromiso de Gac Indonesia de presentar las mejores soluciones de movilidad para la gente de Indonesia», dijo Andry CIU, CEO de Gac Indonesia, citado Viva Automotive De la declaración oficial, sábado 6 de septiembre de 2025.