Lista de precios del último auto SUV de 3 líneas, comenzando en IDR 200 millones

Yakarta, Viva – Las líneas SUV 3 son cada vez más populares entre los indonesios en 2025. La elección de los modelos es cada vez más diversa, desde las clases asequibles hasta las clases premium. Las características y la tecnología también se desarrollaron, lo que hace que este automóvil sea más atractivo.

Desde la búsqueda Viva AutomotiveMartes 9 de septiembre de 2025, Toyota Rush sigue siendo un favorito en el segmento de SUV familiar. Este auto se ofrece con precio A partir de IDR 288.5 millones a IDR314.6 millones en la carretera Yakarta depende de la variante. Los diseños deportivos y las máquinas duras lo hacen adecuado para diversas necesidades.

La última generación Honda BR-V viene con una apariencia elegante y una cabaña de relieve. El precio está en el rango de RP297.3 millones a RP370.4 millones. Con la adición de las características de detección de Honda, la seguridad y la comodidad se sienten cada vez más.

Suzuki XL7 se suma al atractivo con la tecnología híbrida leve. El rango de precios de este automóvil es de alrededor de Rp286 millones a RP309 millones. La eficiencia de combustible y la cabaña práctica lo convierten en la elección correcta para las familias jóvenes.

Mitsubishi se unió a animar con un nuevo modelo, Destinator. Se estima que el precio de este SUV está en el rango de RP385 millones a RP465 millones. Los diseños frescos y la tecnología de seguridad moderna hacen que le robe inmediatamente la atención.

Daihatsu Terios permanece presente como una opción asequible. Este automóvil se comercializa a un precio de RP245 millones a RP311 millones. La alta distancia al suelo lo hace cómodo en las carreteras urbanas y fuera de la ciudad.

Hyundai Stargazer Cartenz X viene con un estilo cruzado futurista. El precio de la variante inicial es de alrededor de RP361 millones. La tecnología de cambio por cable y las cámaras de 360 ​​grados se suman a la impresión moderna en este segmento.

Wuling Almaz RS se convirtió en uno de los exitosos SUV chinos en Indonesia. El precio oficial ahora está comenzando desde RP. 388.5 millones a RP. 447.2 millones. La característica del comando de voz en Indonesia y el hinojo es el principal punto de venta.

Chery Tiggo 8 enriquece aún más la elección de 3 líneas de SUV. El modelo de confort tiene un precio de alrededor de RP357.5 millones, mientras que la variante híbrida comienza desde RP509 millones. El diseño elegante con características avanzadas lo hace atreverse a desafiar a las marcas japonesas.

Toyota Fortuner sigue siendo un símbolo de SUV premium. El rango de precios oficial comienza de IDR 617 millones a IDR 756 millones. La maquinaria de motor y la cabina espaciosa lo convierten en un pilar para una familia establecida.

Hyundai Santa Fe viene con mayor comodidad y lujoso diseño. Este SUV se comercializa a partir de RP. 724 millones a RP. 900 millones. Las características modernas de seguridad y entretenimiento lo hacen muy adecuado para viajes largos.

Mitsubishi Pajero Sport también sobrevive como un favorito en el gran segmento de SUV. El rango de precios oficial comienza de RP577.7 millones a Rp779.65 millones. Su apariencia elegante con características completas hace que siempre sea demandada.