Lista de precios de United Electric Motors a agosto de 2025

Yakarta, Viva – Motor eléctrico Cada vez más popular en Indonesia gracias al apoyo de la regulación y al aumento de la conciencia pública de la energía ecológica. Unido El e-Motor se produce como una de las marcas locales que ofrece constantemente productos de calidad a precios competitivos.

Actualmente presentan nueve tipos de motores eléctricos que se dividen en tres categorías principales: nivel de entrada, scooter medio y crucero. Cada categoría está destinada a diferentes necesidades de movilidad de acuerdo con el estilo de vida de la comunidad.

Para la categoría de nivel de entrada, United presenta el Avand SL150, SC121 y SC122. El rango de precios de este tipo está en IDR 12 millones: IDR 17 millones, lo que lo convierte en una opción asequible para estudiantes y trabajadores jóvenes.

En el segmento de scooter medio, están disponibles los modelos MX1200, MT1500 y C2000. El precio de los motores eléctricos en esta categoría tiene un precio de RP. 20 millones a RP. 28 millones, adecuado para usuarios que desean un rendimiento más poderoso.

Mientras tanto, la categoría Cruise EV muestra series superiores como el T1800, TX1800 y TX3000. El precio de los motores eléctricos en esta clase es alrededor de RP. 30 millones – RP. 45 millones, con la ventaja del diseño futurista y el mayor poder de viaje.

Basado en la información oficial del sitio web www.unitedmotor.co.id, todos los tipos de motores eléctricos United ya admiten la batería de litio con un sistema de carga rápida. Esto fortalece aún más el atractivo de United Motor como un vehículo futuro.

United E-Motor también logró logros importantes en la arena nacional, donde acababan de ser nombrados ganadores de la categoría de motocicletas eléctrica inspiradora.

El director de PT Terang Dunia Internusa TBK (UNTD), Andrew Mulyadi expresó su orgullo por el premio.

Andrew también enfatizó que United E-Motor continuará innovando a través de la investigación y el desarrollo.

«Investigación después de la investigación que hacemos para continuar creando productos que están de acuerdo con la demanda del mercado, de modo que más personas usen motos eléctricos como vehículos operativos diarios», dijo, citó Viva Automotive De la declaración oficial, viernes 22 de agosto de 2025.