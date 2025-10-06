Lista de precios de Suzuki Motor Sports Octubre de 2025, desde Satria F150 hasta V-Strom 250 SX

Yakarta, Viva – Mercado deporte de motor en Indonesia cada vez más colorida con la presencia de líneas de productos Suzuki. En octubre de 2025, el fabricante de automóviles japoneses preparó una amplia selección de deportes de motor con precio Oficialmente apuntando a varios segmentos, desde fuertes subvenciones hasta giras deportivas para viajes largos.

Ver Viva Automotive Lunes 6 de octubre de 2025, en el subbono Suzuki, todo el nuevo segmento Satria F150, sigue siendo excelente. La variante estándar tiene un precio de IDR 29,165,000 en la carretera Yakarta, mientras que la edición especial se lanzó a un precio de RP31,015,000.

Satria F150 es conocida por su fuerte rendimiento y diseño agresivo, por lo que es la primera opción para los jóvenes que aman la velocidad. La presencia de la variante de edición especial ofrece una sensación exclusiva con un toque de diseño más atractivo.

Para los amantes de las giras, Suzuki ofrece V-Strom 250 SX que viene con tres opciones de color. El precio de cada variante es el mismo, que es RP. 60,548,000, ambos para Champions Yellow, conocieron a Sonoma Red y Glass Sparkle Black.



Viva Otomotif: Motor Suzuki V-Strom 250SX

V-Strom 250 SX lleva un estilo de bicicleta de aventura con un rendimiento confiable en diversas condiciones de la carretera. Este modelo es adecuado para automovilistas que a menudo viajan largas distancias con la máxima comodidad.

En la clase de carenado deportivo, Suzuki todavía se basa en el GSX-R150 como pilar. Las variantes sin llave se venden a RP35,800,000, mientras que el tipo de ABS es un poco más caro con RP39,100,000.

GSX-R150 viene con un diseño aerodinámico típico de una motocicleta de carreras de motor. La tecnología sin llave y los sistemas de frenado de ABS agregan seguridad y comodidad al conducir.

Para la categoría de Sport Naked, Suzuki ofrece el GSX-S150. La variante sin llave se comercializa a un precio de RP32,320,000, lo que lo convierte en una opción atractiva para los automovilistas a quienes les gusta el deporte pero aún práctico.

El GSX-S150 combina un diseño de luchador street con una máquina potente, adecuada para uso diario y viajes a media de distancia. Con precios competitivos, esta moto es una opción atractiva en su clase.