Lista de precios de oro de hoy en Pegadaian, UBS y Antam

Viernes 12 de septiembre de 2025 – 13:32 Wib
Yakarta, Viva – Precio que no es Galería 24 Pegadaiano y varias mías (Antigüedad) citado de la página oficial Amigos pegadaianosViernes 12 de septiembre de 2025, hubo un aumento, mientras que los metales preciosos similares eran artificiales UBS abajo.
Gallery 24 Gold ahora tiene un precio de RP2,085,000 de RP2,064,000 por gramo. Del mismo modo, el precio de venta de Antam Gold también aumentó de los RP2,170,000 iniciales a RP2,179,000 por gramo.
El precio del oro UBS cayó a RP2,100,000 de RP2,104,000 por gramo. Gallery Gold 24 se vende con una cantidad de 0.5 gramos a 1,000 gramos o 1 kilogramo.
Mientras que UBS Gold se vende con una cantidad de 0.5 gramos a 500 gramos. La siguiente es una lista completa de precios del oro para cada producto:
Galería de oro Precio 24:
Galería de precios de oro 24 0.5 gramos: RP1,094,000
Galería de precios de oro 24 1 gramo: RP2,085,000.
Galería de precios de oro 24 2 gramos: IDR 4,109,000
Galería de precios de oro 24 5 gramos: IDR 10,194,000
Galería de precios de oro 24 10 gramos: IDR 20,334,000
Galería de precios de oro 24 25 gramos: IDR 50,709,000
Galería de precios de oro 24 50 gramos: IDR 101,338,000
Precio de Gold Gallery 24 100 gramos: Rp. 202,575,000
Precio de la galería de oro 24 250 gramos: IDR 506,186,000
Galería de precios de oro 24 500 gramos: Rp1,011,873,000
Galería de precios de oro 24 1,000 gramos: RP2,023,746,000.
UBS Gold Price 0.5 gramos: IDR 1,135,000
UBS Gold Precio 1 Gramo: IDR 2.100,000
UBS Gold Price 2 Gram: IDR 4,166,000
UBS Gold Price 5 Gram: IDR 10,294,000
UBS Gold Price 10 gramos: IDR 20,477,000
UBS Gold Price 25 Gram: IDR 51,092,000
UBS Gold Price 50 Gram: IDR 101,972,000
UBS Gold Price 100 Gram: IDR 203,863,000
UBS Gold Price 250 Gram: IDR 509,506,000
UBS 500 gramos de oro Price: Rp1,017,813,000
Precios del oro para varias minas:
Antam Gold Price 0.5 gramos: RP1,142,0000
Antam Gold Precio 1 Gramo: IDR 2.179,000
Antam Gold Precio 2 gramos: IDR 4,296,000
Antam Gold Precio 3 gramos: IDR 6,417,000
Antam Gold Price 5 Gram: IDR 10,660,000
Antam Gold Precio 10 gramos: Rp.21,263,000
Antam Gold Price 25 gramos: IDR 53,027,000
Antam Gold Price 50 gramos: IDR 105,971,000
Antam Gold Price 100 gramos: RP211,861,000
Antam Gold Price 250 gramos: RP529,376,000
Antam 500 gramos de oro Precio: RP1,058,533,000
Antam Gold Precio 1,000 gramos: RP2,117,024,000.
Página siguiente
Galería de precios de oro 24 2 gramos: IDR 4,109,000