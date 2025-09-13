Lista de precios de oro de hoy en Gallery 24, Antam y UBS


Sábado 13 de septiembre de 2025 – 09:03 Wib

Yakarta, Viva – Precio que no es citado de la página oficial Amigos PegadaianoSábado 13 de septiembre de 2025, que muestra el precio de tres productos de metales preciosos, a saber UBS, Galería 24 Empeño y varias minas (Antigüedad), varía.

El precio de venta del oro de Antam cayó de RP2,179,000 a RP2,172,000 por gramo. Del mismo modo, Gallery 24 Gold cayó, ahora con un precio de RP2,078,000 del original RP2,085,000 por gramo.

Mientras tanto, el precio del oro UBS aumentó a RP2,116,000 del precio original de Rp2,100,000 por gramo. Gallery Gold 24 se vende con una cantidad de 0.5 gramos a 1,000 gramos o 1 kilogramo.

Mientras que UBS Gold se vende con una cantidad de 0.5 gramos a 500 gramos. La siguiente es una lista completa de precios del oro para cada producto:

Precios de oro de UBS:

UBS Gold Price 0.5 gramos: RP1,114,000

UBS Gold Precio 1 Gramo: IDR 2,116,000

UBS Gold Price 2 Gram: IDR 4,198,000

UBS Gold Price 5 Gram: IDR 10,372,000

UBS Gold Price 10 gramos: IDR 20,636,000

UBS Gold Price 25 gramos: IDR 51,486,000

UBS Gold Price 50 gramos: IDR 102,761,000

UBS Gold Price 100 Gram: IDR 205,440,000

UBS Gold Price 250 gramos: RP513,448,000

UBS Gold Price 500 gramos: RP1,025,685,000

Precio de Gold Gallery24 0.5 gramos: RP1,090,000

Precio de Gold Gallery24 1 gramo: RP2,078,000

Precio de Gold Gallery24 2 gramos: IDR 4,093,000

Gold Gallery Price24 5 gramos: IDR 10,157,000

Price de la galería de oro24 10 gramos: IDR 20,261,000

Precio de Gold Gallery24 25 gramos: IDR 50,525,000

Precio de Gold Gallery24 50 gramos: IDR 100,969,000

Precio de Gold Gallery24 100 gramos: RP201,838,000

Precio de oro de la galería 250 gramos: RP504,346,000

Precio de Gold Gallery24 500 gramos: Rp1,008,195,000

Price of Gold Gallery24 1,000 gramos: RP2,016,388,000

Antam Gold Price 0.5 gramos: RP1,138,0000

Antam Gold Precio 1 Gramo: IDR 2.172,000

Antam Gold Precio 2 gramos: IDR 4,281,000

Antam Gold Precio 3 gramos: IDR 6,395,000

Antam Gold Price 5 Gram: IDR 10,624,000

Antam Gold Precio 10 gramos: Rp.21,190,000

Antam Gold Price 25 gramos: IDR 52,845,000

Antam Gold Price 50 gramos: IDR 105,607,000

Antam Gold Price 100 gramos: IDR 21,133,000

Antam Gold Price 250 gramos: RP527,556,000

Antam 500 gramos Precio de oro: RP1,054,893,000

Antam Gold Precio 1,000 gramos: RP2,109,744,000

