Lista de precios de oro de hoy en Gallery 24, Antam y UBS

Sábado 13 de septiembre de 2025 – 09:03 Wib
Yakarta, Viva – Precio que no es citado de la página oficial Amigos PegadaianoSábado 13 de septiembre de 2025, que muestra el precio de tres productos de metales preciosos, a saber UBS, Galería 24 Empeño y varias minas (Antigüedad), varía.
El precio de venta del oro de Antam cayó de RP2,179,000 a RP2,172,000 por gramo. Del mismo modo, Gallery 24 Gold cayó, ahora con un precio de RP2,078,000 del original RP2,085,000 por gramo.
Mientras tanto, el precio del oro UBS aumentó a RP2,116,000 del precio original de Rp2,100,000 por gramo. Gallery Gold 24 se vende con una cantidad de 0.5 gramos a 1,000 gramos o 1 kilogramo.
Mientras que UBS Gold se vende con una cantidad de 0.5 gramos a 500 gramos. La siguiente es una lista completa de precios del oro para cada producto:
Precios de oro de UBS:
UBS Gold Price 0.5 gramos: RP1,114,000
UBS Gold Precio 1 Gramo: IDR 2,116,000
UBS Gold Price 2 Gram: IDR 4,198,000
UBS Gold Price 5 Gram: IDR 10,372,000
UBS Gold Price 10 gramos: IDR 20,636,000
UBS Gold Price 25 gramos: IDR 51,486,000
UBS Gold Price 50 gramos: IDR 102,761,000
UBS Gold Price 100 Gram: IDR 205,440,000
UBS Gold Price 250 gramos: RP513,448,000
UBS Gold Price 500 gramos: RP1,025,685,000
Precio de Gold Gallery24 0.5 gramos: RP1,090,000
Precio de Gold Gallery24 1 gramo: RP2,078,000
Precio de Gold Gallery24 2 gramos: IDR 4,093,000
Gold Gallery Price24 5 gramos: IDR 10,157,000
Price de la galería de oro24 10 gramos: IDR 20,261,000
Precio de Gold Gallery24 25 gramos: IDR 50,525,000
Precio de Gold Gallery24 50 gramos: IDR 100,969,000
Precio de Gold Gallery24 100 gramos: RP201,838,000
Precio de oro de la galería 250 gramos: RP504,346,000
Precio de Gold Gallery24 500 gramos: Rp1,008,195,000
Price of Gold Gallery24 1,000 gramos: RP2,016,388,000
Antam Gold Price 0.5 gramos: RP1,138,0000
Antam Gold Precio 1 Gramo: IDR 2.172,000
Antam Gold Precio 2 gramos: IDR 4,281,000
Antam Gold Precio 3 gramos: IDR 6,395,000
Antam Gold Price 5 Gram: IDR 10,624,000
Antam Gold Precio 10 gramos: Rp.21,190,000
Antam Gold Price 25 gramos: IDR 52,845,000
Antam Gold Price 50 gramos: IDR 105,607,000
Antam Gold Price 100 gramos: IDR 21,133,000
Antam Gold Price 250 gramos: RP527,556,000
Antam 500 gramos Precio de oro: RP1,054,893,000
Antam Gold Precio 1,000 gramos: RP2,109,744,000
Página siguiente
UBS Gold Price 2 Gram: IDR 4,198,000