Lista de precios de nuevos autos Hyundai agosto de 2025, comenzando en IDR 250 millones

Yakarta, Viva – Hyundai es uno de los fabricantes automotrices de Corea del Sur que es cada vez más popular en Indonesia en los últimos años. Su presencia lleva una variedad de opciones de vehículos, que van desde MPV familiares, SUV duros, hasta autos eléctricos modernos que son ecológicos.

Hyundai Stargazer

Desde la búsqueda de Viva Automotive en la página oficial, martes 26 de agosto de 2025, Hyundai Stargazer sigue siendo el modelo más asequible para los consumidores en el país. Los precios comienzan desde RP. 258.2 millones para la variante activa de MT hasta RP331.9 millones para la variante IVT principal.

Hyundai Stargazer Cartenz y Cartenz x

Para la última variante, Hyundai presentó el Stargazer Cartenz y Cartenz X con una apariencia más lujosa. Cartenz Stargazer tiene un precio a partir de RP269.9 millones a RP350.4 millones, mientras que Cartenz X se vende alrededor de RP361.9 millones.

Hyundai Creta

En el segmento de SUV compacto, Hyundai Creta viene con una opción de precios a partir de RP299.7 millones a RP507.28 millones. La variante más alta es Creta N-Line Turbo, que ofrece un diseño deportivo y un rendimiento más potente.

Hyundai Kona Electric

El Hyundai Kona Electric Car ahora está disponible a un precio de entre Rp565.25 millones a RP689.55 millones. Esta variante es adecuada para aquellos que buscan SUV eléctricos con un rango de batería bastante lejano.

Hyundai Ioniq 5

Hyundai Ioniq 5 aparece como un hatchback eléctrico futurista que tiene una gran demanda. El precio es alrededor de RP. 809 millones a RP. 933.6 millones, mientras que Ioniq 5 N se lanzó con una etiqueta de Rp1.5 mil millones.

Hyundai Staria

Para las familias que priorizan la comodidad, Hyundai Staria es la elección del MPV premium. Este automóvil se vende de RP934.7 millones a RP1,072 mil millones para la variante más alta.

Hyundai Santa Fe

El SUV Hyundai Santa Fe medio ahora también está presente en la variante híbrida. El precio de Santa Fe está abierto desde RP724 millones para la variante principal de hasta Rp900.5 millones para la variante híbrida de caligrafía.

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson ofrece un equilibrio entre el diseño moderno y la última tecnología. Este automóvil se vende a partir de RP652 millones para la variante de 2.0 MPI a RP766.6 millones para la variante híbrida 1.6T-GDI.

Palisade de Hyundai

Como SUV premium, Hyundai Palisade da una impresión lujosa y elegante. Las variantes híbridas se venden de RP1,105 mil millones a RP1,359 mil millones, mientras que la versión estándar varía de RP943.8 millones a Rp1.26 mil millones.

Lugar de Hyundai

El lugar de Hyundai está presente en Indonesia con precios que comienzan en RP340 millones. Con un motor turbo GDI de 1.0L con una capacidad de 998 cc, este SUV compacto es capaz de producir 120 ps/6,000 rpm y 172 nm/1,500-4,000 rpm de par.

Equipado con una transmisión DCT de 7 velocidades y un tanque de combustible de 45 litros, el lugar ofrece aceleración receptiva y eficiencia. Con un diseño moderno y una dimensión concisa, este automóvil está destinado a consumidores urbanos que desean vehículos elegantes y poderosos.