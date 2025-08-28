Lista de precios de los últimos Nissan X-Trail y Serena en Surabaya

Surabaya, vivo -Pt Nissan Motor Distributor Indonesia introdujo oficialmente el nuevo Nissan X-Trail E-Power con E-4orce en el Giias Surabaya 2025. La presencia de este SUV de electrificación se conoce como un paso estratégico para expandir el mercado de Nissan en Java Oriental.

Leer también: Para la venta Rp795 millones, esta es la nueva función Nissan X-Trail



Este último modelo aparece con tecnología de electrificación completa que combina dos motores eléctricos y sistemas de conducción eléctrica AWD. El motor de gasolina solo funciona como generador de cargadores de batería, por lo que los usuarios no necesitan hacer una carga externa.

Según la información oficial, la tecnología E-4orce es una de las principales atracciones. Este sistema permite la distribución de una potencia más precisa para cada rueda, de modo que los vehículos sean más estables en varios campos.

Leer también: Hablando sobre la certeza de Nissan X-Trail E-Power listo para deslizarse en el futuro cercano



«Los consumidores de SUV actualmente no solo buscan rendimiento, sino también comodidad y seguridad en diversas condiciones de la carretera», dijo Bima Aristantyo, Jefa de Ventas y Planificación de Productos de PT Nissan Motor Distribuidor Indonesia, citado Viva Automotive De la declaración oficial, jueves 28 de agosto de 2025.

Nissan ofrece la potencia electrónica X-Trail con precios de reserva previa a la reserva a partir de RP. 799.8 millones en la carretera Java este. Este precio se aplica específicamente para ordenar en el evento Giias Surabaya 2025.

Leer también: Nissan X-Trail buscado por los internautas después de hacer daño en la carretera de peaje, finalmente así …



Además de X-Trail, Nissan también mostró nuevamente Serena E-Power que había estado presente en el mercado indonesio desde julio de 2024. Este MPV de electrificación se ha convertido en uno de los productos dirigidos a las familias modernas.

«Desde que lanzamos por primera vez el año pasado, Serena E-Power recibió una respuesta positiva de los consumidores», dijo Bima. Según él, este modelo ofrece experiencias de manejo como automóviles eléctricos sin tener que molestarse en hacer una carga externa.

Serena E-Power utiliza un motor de gasolina de 1.4L como generador para baterías que distribuyen energía a los motores eléctricos. La potencia máxima producida alcanza 163 caballos de fuerza con un par de 315 nm.

Para los mercados de Surabaya y sus alrededores, Nissan Serena E-Power se comercializa a partir de RP665 millones OTR East Java.