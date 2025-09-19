Lista de precios de las últimas motocicletas de pato Honda y Yamaha

Yakarta, Viva – Aunque las motocicletas automáticas dominan el mercado de vehículos de dos ruedas, Moto de pato Todavía tienen fanáticos leales en Indonesia. Muchas personas aún eligen este tipo de moto porque eficiente en el combustible, resistente y el costo de mantenimiento es relativamente bajo. Honda Y Yamaha También todavía presenta constantemente una variante de patos en las filas de sus productos.

Leer también: Precios del oro de hoy 19 de septiembre de 2025: los productos de Antam Fell, Global Varies



Desde la búsqueda Viva Automotive Viernes 19 de septiembre de 2025, en septiembre de 2025 Lista precio Las motocicletas Honda Duck muestran una gran variedad de variaciones. El precio ofrecido depende del tipo, la capacidad del motor y las características transportadas. Los consumidores pueden adaptarse a las necesidades, desde el uso diario hasta las opciones deportivas.

Honda Revo Fit se vende a Rp17,985,000, siendo la opción más asequible en este segmento. Mientras que al Honda Revo X se ofrece RP19,915,000 con un diseño más moderno. Estas dos variantes son adecuadas para las necesidades diarias con consumo económico de combustible.

Leer también: Tendencias de ventas de motos Honda, Matic sigue siendo excelente



En la clase media, el Honda Supra X 125 Spoke FI tiene un precio de RP21,350,000 y supra x 125 CW FI RP22,375,000. Muchos consumidores todavía confían en esta legendaria moto debido al obstinado motor. La elección de la rueda de tiro o fundición da flexibilidad de acuerdo con los gustos del usuario.

Para un mayor rendimiento, Honda presenta Supra GTR 150 Sporty para RP26,715,000 y supra GTR 150 RP26,965,000 exclusivos. Esta moto viene con una pantalla deportiva y un potente motor de 150cc. Adecuado para aquellos que desean una motocicleta con un personaje deportivo.

Leer también: 5 COCHO CONCECTOS HONDA FUTURISTAS jamás exhibidas pero no pudieron producir



Además, Honda también tiene una línea premium como el Super Cub C125 a un precio de RP79,941,000 y CT125 a un precio de RP82,539,000. Ambos modelos tienen un concepto clásico único. Este segmento se dirige a los consumidores que buscan una moto de pato con valor histórico y prestigio.

Mientras Yamaha también presenta opciones interesantes en el segmento de pato. Yamaha Vega Force está presente como un modelo de nivel de entrada a un precio de RP18,850,000. El diseño simple y la máquina confiable lo convierten en una elección económica.

Hasta clase, Yamaha Júpiter Z1 se ofrece RP21,530,000. Se sabe que esta moto es deportiva y adecuada para las necesidades diarias con potencia receptiva. El diseño dinámico hace que Júpiter Z1 permanezca popular hasta ahora.

En la clase deportiva, el Yamaha MX King 150 es superior a un precio de RP27,725,000. Llamada Super Duck, esta moto ofrece un gran motor de 150 cc. Parece agresivo y moderno, adecuado para los jóvenes a los que les gusta el rendimiento.

Honda

Honda Revo X: IDR 17,720,000

Honda supra x 125 FI: RP 19.100,000

Honda supra GTR 150: IDR 25,950,000

Yamaha

Yamaha Júpiter Z1: RP 19.790.000

Yamaha MX King 150: RP 25.870.000