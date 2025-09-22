Lista de precios de Honda BR-V Condiciones nuevas y utilizadas

Yakarta, Viva – Honda BR-V es un SUV de siete familias de pasajeros que han estado presentes en Indonesia desde 2016. Móvil Esto combina la dureza del SUV con la comodidad del MPV, lo que lo convierte en una opción popular para las familias jóvenes. El diseño deportivo y la maquinaria eficiente fortalecieron aún más su atractivo.

La primera generación BR-V se comercializa de 2016 a 2021. La base está tomada de Honda Mobilio, pero parece más varonil con una alta distancia al suelo. El interior es simple, pero funcional para acomodar hasta siete pasajeros.

Los tipos ofrecidos en la primera generación incluyen S, E y Prestige. Todos usan un motor I-VTEC de 1.5L con una potencia de 120 caballos con 145 nm de torque. La transmisión manual de 6 velocidades y CVT están disponibles para ajustar las necesidades del consumidor.

Al ingresar a 2021, Honda lanzó un BR-V de segunda generación con cambios importantes. El diseño exterior ahora es más resistente, como un SUV puro, ya no es un MPV de sabor a SUV. El interior es más cómodo con más materiales de calidad y características modernas.

La última generación de BR-V tiene variantes de S, E, Prestige y Prestige con Honda Sensing. El motor DOHC I-VTEC de 1.5L sigue siendo un pilar en todo tipo. La variante más alta está equipada con una detección de Honda que incluye control de crucero adaptativo, asistencia de mantenimiento de carril, al sistema de frenado de mitigación de colisión.

Por conveniencia, BR-V ahora ofrece una unidad principal de 7 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto. El asiento se hace ergonómico con una cabaña más aliviada, adecuada para viajes familiares. La distancia al suelo de 220 mm todavía se mantiene para arrasar las calles de varias condiciones.

Visto por Viva Automotive el lunes 22 de septiembre de 2025, el último precio de Honda BR-V en la carretera Yakarta en 2025 es RP297,300,000 para el tipo SM/T. La variante EM/T tiene un precio de RP312,800,000, mientras que E CVT es RP318,400,000. Para aquellos que quieren más premium, Prestige CVT se valora en RP342,400,000 y CVT de prestigio con Honda Sensing RP362,400,000.

Además, también hay edición BR-V N7X con una pantalla más exclusiva. El precio comienza desde IDR 325,000,000 para E CVT, IDR 350,400,000 para CVT de prestigio e IDR 370,400,000 para CVT de prestigio con detección de Honda. Esta variante está destinada a los consumidores que desean ser más elegantes y diferentes.

Para el mercado de automóviles usados, el precio del Honda BR-V de primera generación varía de RP170 millones a Rp200 millones, dependiendo del año de producción. La unidad de producción 2020 y superior, especialmente la segunda generación, todavía está en el rango de RP220 millones a RP250 millones. Los factores de condiciones, millas y mantenimiento realmente determinan el precio de venta.