Lista de precios de autos usados ​​Toyota Fortuner y Mitsubishi Pajero Sport, comenzando en Rp230 millones

Yakarta, Viva – Mercado coche usado En Indonesia, ha seguido desarrollándose rápidamente en los últimos años. Muchas personas eligen autos usados ​​porque el precio es más asequible que las nuevas unidades. Además, la elección de modelos y varios años de producción brinda la libertad de los compradores.

Los SUV usados ​​son uno de los segmentos más populares en demanda. Este tipo de vehículo es famoso por ser duro, poderoso y adecuado para su uso en diversas condiciones de la carretera. No es de extrañar, modelos de SUV diesel como Toyota Fortuner Y Mitsubishi Pajero Sport Siempre siendo el objetivo.

Desde la búsqueda Viva AutomotiveMiércoles 10 de septiembre de 2025, Toyota Fortuner usado es bastante fácil de encontrar en el mercado. Los precios de la unidad de producción de 2015 generalmente comienzan desde RP. 250 millones. Mientras que la producción 2016-2017 aumentó en el rango de RP270-320 millones, dependiendo de la condición.

Para Fortuner en 2018 y superior, la etiqueta oficial generalmente está en RP350-400 millones. Las características de variante VRZ más completas pueden ser más caras, incluso alcanzando RP450 millones. Esto muestra que el valor de venta de Fortuner es relativamente estable.

Los factores que afectan el precio de Fortuner usado incluyen condiciones del motor, kilometraje e integridad del documento. Las unidades que se tratan de manera rutinaria en el taller oficial ciertamente tienen un precio más alto. Del mismo modo con un automóvil que es mínimo de ampollas y exhibir suavemente.

Mitsubishi Pajero Sport utilizado no es menos popular en el mercado. Se sabe que este SUV es cómodo gracias a su suspensión suave y su potente motor diesel. Muchas personas buscan unidades usadas porque la calidad ha sido probada.

El precio de la producción deportiva de Pajero 2015 generalmente comienza desde RP. 230 millones. Para 2016-2017, los precios se mueven en el rango de RP260-310 millones. Mientras que la unidad de salida de 2018 y así sucesivamente puede alcanzar RP340-420 millones.

La variante Dakar es el tipo más buscado en el mercado anterior. Pajero Sport Dakar 2019, por ejemplo, se puede ofrecer hasta RP430-450 millones. Mientras que el tipo de exceder generalmente está debajo de él con un precio más amigo de bolsillo.

La condición del automóvil sigue siendo un factor importante para determinar el precio de un deporte de Pajero usado. Las unidades con servicio de rutina e historial de uso se venderán claramente más fácilmente. Además, la integridad de los accesorios originales también se suma al valor de venta.