Lista de precios de automóviles híbridos usados ​​que son BBM económicos: iniciando RP. 160 millones

Yakarta, Viva – Híbrido móvil El más popular en Indonesia porque ofrece una eficiencia de combustible mucho mejor que los automóviles convencionales. Si el precio de un automóvil nuevo se siente costoso, la elección de los automóviles híbridos usados ​​puede ser una solución interesante.

La siguiente es una lista de automóviles híbridos usados ​​que se venden oficialmente en Indonesia, completos con consumo de combustible y rango de precios, los resultados del resumen automotriz de Viva el jueves 28 de agosto de 2025.

Suzuki Ertiga Diesel Hybrid

En 2017, Suzuki presenta Ertiga Diesel Hybrid con un motor turbo diesel turbo de 1.3 litros más SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki) Technology. El consumo es muy económico, puede alcanzar 22-25 km/litro. Este automóvil solo es de transmisión manual disponible y ventas cortas, por lo que ahora la unidad usada es bastante rara. El precio usado está en el rango de RP160-180 millones.

Suzuki Ertiga Gasoline Hybrid

En 2022, Suzuki lanzó el motor de gasolina Ertiga a base de Erzuki con un sistema híbrido suave. El consumo está en el número de 18-20 km/litro. Debido a que todavía es nuevo, muchas unidades usadas están disponibles con nuevas condiciones. El precio comienza alrededor de RP. 230 millones.

Toyota Camry Hybrid

Camry Hybrid ingresó por primera vez a Indonesia en 2012. Este sedán premium pudo registrar el consumo de 18-20 km/litro. En el mercado anterior, Camry Hybrid 2012 se puede encontrar a partir de RP190 millones, mientras que el modelo más nuevo puede alcanzar Rp350 millones o más.

Toyota Corolla Altis Hybrid

Corolla Altis Hybrid se ha vendido oficialmente desde 2020. Con un motor híbrido de 1.8 litros, su consumo de combustible puede ser de 23-25 ​​km/litro. El precio del primero se encuentra actualmente en el rango de RP. 400 millones.

Toyota C-HR híbrido

Este SUV futurista estuvo presente en Indonesia en 2019. Eficiencia impresionante, 25-28 km/litro. El precio en el mercado usado sigue siendo alto, alrededor de Rp.400-440 millones.

Toyota Corolla Cross Hybrid

Lanzado en 2020, Corolla Cross Hybrid con un motor de 1.8 litros capaz de tomar 23-25 ​​km/litro. Como un SUV compacto práctico, tiene bastante demanda. El precio del primero se encuentra en el rango de RP430-480 millones.

Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid

Innova Zenix Hybrid, que se lanzó a fines de 2022, se convirtió en uno de los MPV más populares en la actualidad. El motor híbrido de 2.0 litros puede alcanzar 19-21 km/litro. Debido a que todavía es nuevo, el precio de los usados ​​sigue siendo alto, que está por encima de RP450 millones.

Toyota Yaris Cross Hybrid

Yaris Cross Hybrid fue liberado en 2023 e inmediatamente le robó la atención con el consumo de gasolina de 30 km/litro en la ciudad y aproximadamente 22 km/litro en la carretera de peaje. El precio del primero se encuentra actualmente en el rango de RP350-400 millones.