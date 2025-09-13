Lista de precios de arroz, cebolla, chile, aceite de cocina y carne de res hoy en día

Yakarta, Viva – Agencia Nacional de Alimentos (Bastardo) registro precio arroz El medio a nivel del consumidor cayó a RP13,717 por kilogramo de RP14,033 por kg antes, así como el consumo de azúcar de RP17,970 por kg de los RP18,246 anteriores por kg.

Basado en los datos del Panel de precios de Bapanas en Yakarta, el sábado 13 de septiembre de 2025, otros precios de los alimentos a nivel de comercio minorista a nivel nacional de arroz premium a Rp15,847 por kg cayeron de RP16,153 por kg y suministro de estabilidad de arroz (SPHP) de RP12,440 por kg por kg de RP12,562 por kg.

El nivel de agricultor de productos básicos de maíz registró Rp6,514 por kg por Rp6,614 por kg y soja de semillas secas (importación) a Rp10,611 por kg por Rp10,675 por kg.

Próximo, cebolla RP38,548 rojo por kg cayó de RP43,166 por kg y ajo Bonggol a RP35,274 por kg desde el día anterior de RP37,947 por kg.

A continuación, productos básicos chile rojo rizado al precio de Rp44,835 por kg por Rp52,764 por kg; Luego, un gran chile rojo al precio de Rp36,690 por kg cayó de Rp46,049 por kg antes; y pimienta de cayena roja RP41,329 por kg por Rp47,809 por kg antes.

Entonces, carne de res Rp130,694 puro por kg cayó de RP135,325 por kg, pollo de raza pura RP36,961 por kg cayó de RP37,489 por kg, luego los huevos de gallina fueron RP29,112 por kg de RP29,915 por kg.

Luego, el aceite de cocina envasado es RP20,403 por litro por debajo del anterior RP21,053 por litro; Aceite de cocina a granel de RP17,525 por litro cayó de RP17,540 por litro; y el aceite RP17,237 por litro cayó de RP17,563 por litro.

Además, la harina a granel Rp9,123 por kg cayó de RP9,860 por kg; Luego, la harina de harina envasada RP12,446 por kg cayó del anterior RP13,149 por kg.

Los productos de pescado hinchados al precio de Rp40,674 por kg cayeron de RP42,196 por kg; TUNA RP33,536 por kg cayó de RP35,191 por kg; y el pez leche RP34,169 por kg cayó de RP35,484 por kg.

Además, el consumo de sal al precio de Rp10,936 por kg cayó desde el día anterior de Rp11,698 por kg. Mientras tanto, la carne de búfalo congelada (importación) a Rp87,500 por kg cayó de RP106,068 kg, carne de búfalo fresca local Rp140,000 por kg por Rp141,611 por kg.