Lista de precios de alimentos hoy

Domingo 14 de septiembre de 2025 – 11:21 Wib
Yakarta, Viva – Agencia Nacional de Alimentos (Bastardo) Registre el precio del arroz medio a nivel del consumidor cayó a Rp13,772 por kilogramo de los RP13,930 anteriores por kg, mientras que la pimienta de cayena roja fue de RP46,397 por kg de RP47,724 por kg.
Basado en datos del panel Precio de alimentos Desde Bapanas en Yakarta, el domingo 14 de septiembre de 2025, otros precios de los alimentos a nivel nacional comerciante minorista de arroz premium a Rp15,978 por kg cayeron de Rp16,067 por kg; El suministro de estabilidad de arroz de los precios de los alimentos (SPHP) de RP12,545 por kg cayó de la anterior RP12,571 por kg.
Los criadores de productos básicos de maíz de jardín de infantes registraron Rp6,577 por kg por Rp6,809 por kg anteriormente; Soja de semillas secas (importación) al precio de Rp10,688 por kg cayó de RP10,760 por kg.
Luego, la cebolla Rp40,620 por kg cayó de Rp42,261 por kg, ajo Bonggol a Rp36,482 por kg desde el día anterior de RP37,586 por kg.
Además, los productos de chile rojo rizado a Rp54,210 por kg aumentaron de RP53,088 por kg antes; Luego, un gran chile rojo al precio de Rp45,754 por kg cayó de los RP45,950 anteriores por kg.
Luego, la carne pura RP135,627 por kg aumentó de RP135,335 por kg, pollo de raza pura RP37,689 por kg aumentó de RP37,606 por kg, luego los huevos de gallina RP29,382 por kg cayeron de RP29,615 por kg. Mientras tanto, el consumo de azúcar al precio de Rp18,021 por kg cayó de RP18,142 por kg.
Luego, el aceite de cocina envasado es RP20,793 por litro por debajo del anterior RP20,886 por litro; Aceite de cocina a granel de RP17,377 por litro cayó del anterior RP17,592 por litro; Aceite RP17,333 por litro cayó de RP17,446 por litro.
Además, la harina a granel de Rp9,632 por kg cayó de RP9,771 por kg anteriormente; Luego, la harina de harina envasada RP12,879 por kg cayó de RP12,959 por kg antes.
Los productos de pescado hinchados a Rp42,378 por kg aumentaron de Rp41,799 por kg antes; TUNA RP34,814 por kg cayó de RP35,075 por kg; Milkfish RP34,255 por kg cayó de RP34,938 por kg.
Además, el consumo de sal al precio de Rp11,569 por kg cayó desde el día anterior de Rp11,595 por kg. Mientras tanto, la carne de búfalo congelada (importación) a RP101,569 por kg cayó de la carne de búfalo fresca local Rp141,034 por kg de RP105,957 kg, RP141,034 por kg cayó desde que previamente alcanzó RP141,685 por kg.
