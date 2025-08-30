Lista de precios automáticos de motocicletas 125cc agosto de 2025, comenzando en IDR 18 millones

Yakarta, Viva – Motor automático 125cc es popular debido a suficiente energía, pero aún así es económico para ser de uso diario. Este segmento es el objetivo de los consumidores que desean un scooter práctico pero no demasiado grande.

Cada gran fabricante tiene su pilar en esta clase. La elección de los modelos también es bastante diversa, desde simple hasta moderno retro.

El consumo de combustible también es ideal, ya que según las pruebas de Viva automotrices en varios modelos, se obtienen 45 a 57 km por litro, dependiendo de la condición de la carretera y la fuerza impulsora.

Yamaha Mio M3 125 es uno de los modelos más asequibles de su clase. El precio oficial es alrededor de RP. 18 millones, adecuado para principiantes y uso diario.

Honda Vario 125 se convirtió en la columna vertebral de Honda en este segmento. Con las variantes de CBS a CBS ISS, el precio comienza de Rp23 millones a alrededor de Rp26 millones.

Yamaha Freego 125 ofrece equipaje súper ancho y una posición de conducción cómoda. Esta moto se vende a partir de RP. 22 millones.

Yamaha Fazzio Hybrid 125 viene con un diseño retro que es de tendencia. La variante NEO tiene un precio de alrededor de Rp23.7 millones, mientras que el tipo Lux alcanza Rp24 millones.

Además está el Yamaha Gear 125, un scooter versátil con un diseño elegante. El precio es alrededor de RP. 19 millones, por lo que es una opción práctica de nivel de entrada.

Suzuki también animó el mercado a través de Burgman Street 125 Ex. Este scooter al estilo maxi se comercializa alrededor de Rp26.5 millones.

Última lista de precios automáticos de motocicletas automáticas de 125cc

Honda

Honda Vario 125 CBS: RP23.410.000

Honda Vario 125 CBS ISS: RP25.060.000

Honda Vario 125 ESP CBS (Sporty): RP24.875.000

Honda Vario 125 ESP CBS ISS (Advance): RP26.530.000

Yamaha

Yamaha Mio M3 125: Rp. 18,305,000

Yamaha Gear 125: RP19.045.000

Yamaha Gear Ultima Hybrid: RP19.990.000

Yamaha Freego 125 Estándar: RP22,315,000

Yamaha Freego 125 conectado: RP22.655.000

Yamaha Fazzio Hybrid (estándar): Rp.21,920,000

Yamaha Fazzio Hybrid Neo: RP23.705.000

Yamaha Fazzio Hybrid Lux: RP24.395.000

Suzuki

Suzuki Burgman Street 125 Ej: RP26.543.500