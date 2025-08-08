Lista de Pangdams que liderarán 6 New Kodam, está el mayor general Kristomei

Yakarta, Viva – Jefe de los mabes del Centro de Información (Kapuspen) TNI Mayor general Sianturi Kristomei Según se informa, ocupará una nueva posición como comandante del Comando Regional Militar (Pangdam) Kodam XXI/ RADIN INTEN, uno de los nuevos Kodams que pasarán por la sede de TNI.

«Sí, eso es cierto», dijo el jefe de la Oficina de Información del Ejército de Indonesia (Kadispenad) general de brigada Wahyu Yudhayana EntreViernes.

Wahyu explicó que Kodam Radin Inten estaría a cargo de dos regiones, a saber, Lampung y Bengkulu.

No solo sobre la nueva posición de Kristomei, Wahyu también confirmó a varios funcionarios del ejército de alto rango que ocuparán otros cinco nuevos Kodams.

Los siguientes son los nombres de funcionarios y puestos que se llevarán a cabo.

1. Pangdam XIX/ Tuanku Tambusai, que será sostenido por el mayor general Agus Hadi Waluyo.

2. Pangdam xx/ Tuanku Imam Bonjol, que será sostenido por el mayor general Arief Gajah Mada.

3. Pangdam xxii/ Tambun Bungai, que será retenido por el mayor general Zainul Arifin.

5. Pangdam xxiv/ mandala trikora que se llevará a cabo el mayor general Lucky Avianto.

Wahyu no explicó en detalle cuándo se llevaría a cabo la inauguración y la entrega de la posición.

Sin embargo, se estima que los seis nuevos Kodam serán ratificados en la ceremonia de la fuerza militar y honoraria militar en Batujar, Bandung, Java Occidental, domingo 10 de agosto de 2025.

Al mismo tiempo, entre tratar de confirmar Kristomei relacionado con esta nueva posición. Pero hasta ahora Kristomei no ha respondido al esfuerzo de confirmación. (Hormiga)