Lista de países que han asegurado boletos para el Top 32 del Mundial Sub-17 de 2025, la selección de Indonesia debe esperar un milagro

Doja, EN VIVO – Viaje Selección Nacional de Indonesia Sub-17 de Mundial Sub-17 El año 2025 todavía está lleno de interrogantes. Aunque lograron cerrar la fase de grupos con una espectacular victoria por 2-1 sobre selección de hondurasEl destino de Garuda Muda para avanzar a los dieciseisavos de final depende ahora de los resultados de los otros grupos.

Competencia reñida en la clasificación por equipos del tercer lugar

Según la última clasificación publicada en el sitio web oficial de la FIFA, Indonesia se encuentra actualmente en el noveno lugar entre 12 equipos en tercer lugar.

De los tres partidos disputados en el Grupo H, Indonesia registró los siguientes resultados:

Victorias: 1 (vs Honduras)

Serie: 0

Derrotas: 2 (vs Zambia y Brasil)

Gol: 3

Concedidos: 8

Diferencia de goles: -5

Punto: 3

Esta posición deja a Indonesia temporalmente fuera de la zona segura para clasificarse para la fase eliminatoria. Sólo los ocho mejores terceros clasificados avanzarán a los dieciseisavos de final.

Entre los equipos que ocupan posiciones seguras se encuentran: Corea del Norte, Egipto, Marruecos, Chequia, Túnez, Paraguay, Arabia Saudita y México. Con una mejor cantidad de puntos y diferencia de goles, tienen garantizado el pase a la siguiente ronda.

25 países se han clasificado para el top 32

Hasta el martes (11/11/2025), 25 países habían confirmado sus plazas en los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 de 2025. La siguiente es la lista:

italia Sudáfrica Japón Portugal Marruecos Senegal Croacia Argentina Bélgica Túnez Venezuela Inglés Egipto suizo Corea del Sur Alemán Colombia Corea del Norte Brasil Zambia Estados Unidos de América República de Irlanda Francés Tienes Austria

Esto significa que sólo quedan siete plazas para los dieciseisavos de final que ahora disputan los mejores terceros clasificados, incluida Indonesia.

Las posibilidades de Garuda Muda aún son escasas

Con una diferencia de goles de -5, Indonesia todavía tiene posibilidades de clasificarse, pero son muy pequeñas. Esta esperanza puede hacerse realidad si los equipos que se encuentran debajo de los ocho primeros (como Qatar, Uganda y Costa Rica) no logran grandes victorias en sus respectivos últimos partidos.

Matemáticamente, Indonesia puede estar entre los ocho primeros si hay una cierta combinación de resultados en los Grupos A, C y K que haga que sus competidores tengan los mismos puntos pero una peor diferencia de goles.

Evaluación y expectativas

Aunque las posibilidades son escasas, la lucha de la selección nacional sub-17 de Indonesia sigue siendo digna de reconocimiento. Después de perder sus dos primeros partidos, los muchachos de Nova Arianto pudieron demostrar un extraordinario espíritu de lucha al vencer a Honduras por 2-1.