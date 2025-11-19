Lista de países confirmados para participar en el Mundial 2026

VIVA – fifa anunció hasta 42 país Ahora es seguro que aparecerá en la ronda final. copa del mundo 2026 después de que se complete la serie de partidos de la FIFA Match Day para el período de noviembre de 2025. Del total de países escapar14 de ellos acaban de conseguir entradas para el mayor evento futbolístico del mundo.

Lea también: ¡Regreso histórico! Haití se clasifica al Mundial tras medio siglo de desaparición



14 últimos países en clasificarse para la Copa del Mundo 2026



Trionda, el balón oficial del Mundial 2026

Lea también: ¡Recién aprobado! Curazao inmediatamente hace nueva historia en la Copa del Mundo 2026



Según los registros de la FIFA, los 14 países más nuevos que han confirmado su presencia en el Mundial de 2026 son Alemania, Suiza, Escocia, Francia, España, Portugal, Países Bajos, Austria, Noruega, Bélgica, Croacia, Panamá, Curazao y Haití.

Zona Europea (UEFA): Alemania, Suiza, Escocia, Francia, España, Portugal, Países Bajos, Austria, Noruega, Bélgica y Croacia lograron clasificarse tras quedar primeros en sus respectivos grupos durante las eliminatorias de la zona europea.

Lea también: 10 jugadores de la Copa del Mundo de 2006 que seguirán activos en 2025, números 1 a 3, ¡leyendas vivientes!



Zona Concacaf: Panamá, Curazao y Haití aseguraron boletos a la ronda final luego de quedar en lo más alto de la clasificación de grupos de la tercera ronda de Eliminatorias de Concacaf.

Este éxito suma lista Otros 28 países han confirmado previamente su presencia, incluidos los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá, así como representantes de Asia, África, América del Sur y Oceanía.

Otros países que han calificado

La siguiente es una lista de países que han confirmado su lugar en la Copa Mundial 2026 antes del Día del Partido de la FIFA de noviembre de 2025:

– Asia (AFC): Japón, Australia, Irán, Uzbekistán (debut), Corea del Sur, Jordania (debut), Arabia Saudita, Qatar

– África (CAF): Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde (debut), Sudáfrica, Costa de Marfil, Senegal

– Concacaf: Estados Unidos, México, Canadá, Curazao (debut), Haití, Panamá

– Sudamérica (Conmebol): Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Uruguay, Paraguay

– Oceanía (OFC): Nueva Zelanda

– Europa (UEFA): Inglaterra, Alemania, Suiza, Escocia, Francia, España, Portugal, Países Bajos, Austria, Noruega, Bélgica, Croacia

Entradas aún en juego

Aunque 42 países se han clasificado, todavía quedan seis boletos que estarán en juego hasta los playoffs:

1. Zona Europea (UEFA): 16 equipos competirán por los cuatro billetes restantes. Los equipos que competirán incluyen a Eslovaquia, Kosovo, Dinamarca, Ucrania, Turquía, Irlanda, Polonia, Bosnia-Herzegovina, Italia, Gales, Albania, República Checa, Irlanda del Norte, Suecia, Rumania y Macedonia del Norte. Esta ronda de playoffs se disputará del 26 al 31 de marzo de 2026.