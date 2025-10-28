Lista de países con más deuda, ¿está Indonesia?

Jacarta – Deuda El gobierno global está aumentando. Basado en los últimos datos de Perspectivas de la economía mundial del Fondo Monetario Internacional (FMI) publicado en octubre de 2025, la deuda pública mundial total alcanzó los 110,9 billones de dólares o el equivalente a 1.831 billones de IDR (suponiendo un tipo de cambio de 16.500 IDR por dólar estadounidense).

Sin embargo, sólo un puñado país quien posee la mayor porción. Americano Estados y Porcelana ocupa la primera posición con una deuda total combinada de más de la mitad de la deuda global total.

Según datos del FMI, Estados Unidos lidera con una deuda pública de 38,3 billones de dólares o el equivalente a 632.000 billones de IDR. En segundo lugar está China con 18,7 billones de dólares o el equivalente a 308.550 billones de IDR, seguida por Japón en tercer lugar con 9,8 billones de dólares o el equivalente a 161.700 billones de IDR.

Los cinco países principales, Estados Unidos, China, Japón, Gran Bretaña y Francia, representan alrededor del 67 por ciento de la deuda mundial total, con un valor combinado de 74,8 billones de dólares o el equivalente a 1.234.200 billones de IDR.

La siguiente es una lista de los 15 países con mayor deuda pública en 2025 según el FMI, resumida de Capitalista visualMartes 28 de octubre de 2025.

Banderas de los Estados Unidos (EE.UU.) y China.

1. Estados Unidos: 38,3 billones de dólares o el equivalente a 632.000 billones de IDR

2. China: 18,7 billones de dólares o el equivalente a 308.550 billones de IDR

3. Japón: 9,8 billones de dólares o el equivalente a 161.700 billones de IDR

4. Inglaterra: 4,1 billones de dólares o el equivalente a 67.650 billones de IDR

5. Francia: 3,9 billones de dólares o el equivalente a 64.350 billones de IDR

6. Italia: 3,5 billones de dólares o el equivalente a 57.750 billones de IDR

7. India: 3,4 billones de dólares o el equivalente a 56.100 billones de IDR

8. Alemania: 3,2 billones de dólares o el equivalente a 52.800 billones de IDR

9. Canadá: 2,6 billones de dólares o el equivalente a 42.900 billones de IDR

10. Brasil: 2,1 billones de dólares o el equivalente a 34.650 billones de IDR

11. España: 1,9 billones de dólares o el equivalente a 31.350 billones de IDR

12. México: 1,1 billones de dólares o el equivalente a 18.150 billones de IDR

13. Singapur: 1,0 billón de dólares o el equivalente a 16.500 billones de IDR

14. Corea del Sur: 0,99 billones de dólares o el equivalente a 16.335 billones de IDR

15. Australia: 0,93 billones de dólares o el equivalente a 15.345 billones de IDR

Aunque el valor es muy grande, Estados Unidos y China no experimentaron un aumento de la deuda tan grande como en años anteriores. La deuda del gobierno estadounidense creció un 8,4 por ciento o un aumento de 2,9 billones de dólares, equivalente a 47.850 billones de IDR a lo largo de 2025, mientras que China registró un crecimiento del 13,6 por ciento o un aumento de 2,2 billones de dólares, equivalente a 36.300 billones de IDR.

Mientras tanto, Japón, famoso por tener la relación deuda/PIB más alta del mundo, es decir, 230 por ciento, en realidad mostró una ligera mejora. En lo que va del año, la deuda pública de Japón sólo ha aumentado en unos 200.000 millones de dólares, equivalente a 3.300 billones de IDR, o el equivalente a un crecimiento del 2 por ciento.