Lista de países con los puntajes de alfabetización más altos del mundo, ¿está Indonesia?

Jacarta – Capacidad leer Actualmente se ha convertido en uno de los indicadores más importantes para evaluar la calidad de un sistema educativo. país. En medio de un flujo de información cada vez más rápido, alfabetismo La lectura ya no es sólo una cuestión de comprensión del texto, sino también de la capacidad de interpretar y evaluar información de forma crítica.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) mide habitualmente esta capacidad a través del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA).

Según los resultados de PISA 2022, está claro que los países asiáticos y del norte de Europa todavía están a la vanguardia en capacidad lectora global.

Singapur está firmemente en la primera posición

Singapur ha vuelto a catalogarse como el país con mejores habilidades lectoras del mundo. Con puntuaciones muy por encima del promedio de la OCDE, esta ciudad-estado muestra un sistema educativo consistente que se centra en la alfabetización desde una edad temprana, la calidad de los docentes y las intervenciones de aprendizaje bien focalizadas.

Japón e Irlanda le siguen en la siguiente posición, lo que confirma que un enfoque disciplinado del aprendizaje y unos estándares educativos sólidos siguen siendo las claves principales para el éxito de la alfabetización.

Lista de países con mejor capacidad lectora del mundo (PISA 2022)

La siguiente es una clasificación de países basada en los puntajes promedio de lectura, según lo informado por Capitalista visualLunes 29 de diciembre de 2025.

1. Singapur – 543

2. Japón – 516

3. Irlanda – 516

4. Taiwán – 515

5. Corea del Sur – 515

6. Estonia – 511

7. Macao – 510

8. Canadá – 507

9. Estados Unidos – 504

10. Nueva Zelanda – 501

11. Hong Kong – 500

12. Australia – 498

13. Inglaterra – 494

14. Finlandia – 490

15. Polonia – 489

El puntaje promedio de la OCDE es 476, por lo que todos los países en esta lista están en los estándares globales o muy por encima de ellos.

El dominio de Asia Oriental se puede ver en los muchos países de la región que ocupan las primeras posiciones, incluidos Japón, Taiwán, Corea del Sur, Macao y Hong Kong. Los sistemas educativos en esta región generalmente enfatizan un plan de estudios riguroso, la participación familiar y una evaluación académica consistente.

Por otro lado, Estonia y Finlandia muestran que las inversiones a largo plazo en educación equitativa y atención al bienestar de los estudiantes también pueden producir resultados muy altos en alfabetización.

Los países de habla inglesa siguen siendo competitivos

Los países de habla inglesa como Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia y el Reino Unido se encuentran en el grupo superior, aunque no dominan la primera posición. Canadá es el más alto en este grupo con una puntuación de 507.