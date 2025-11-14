Lista de oraciones breves pero efectivas para los musulmanes, se puede leer en cualquier momento.

Jacarta – Doña es una de las prácticas importantes en la vida de una persona musulmán. No siempre tiene que ser larga o complicada, incluso las oraciones cortas pueden ser muy efectivas si se leen con un corazón devoto y lleno de fe.

Hay muchas oraciones breves enseñadas por el Profeta Muhammad SAW que se pueden recitar en cualquier momento, ya sea en momentos de felicidad, dificultades o como una forma de dhikr diario.

La importancia de la oración en la vida de un musulmán

En el Islam, la oración no es sólo una petición, sino también una forma de comunicación directa con Alá SWT. El Corán menciona en el versículo 186 de Surah Al-Baqarah:

«Y cuando Mis siervos os pregunten por Mí, entonces (responded), que estoy cerca. Concedo la súplica de los que oran cuando Me oran…»

Este versículo enfatiza que Allah siempre está cerca de Sus siervos y está listo para responder las oraciones, ya sean largas o cortas, siempre que sean dichas con sinceridad.

Lista de oraciones cortas de Mustajab

Aquí hay algunas oraciones breves que se pueden leer en cualquier momento y que cuentan con beneficios:

1. Oración solicitando orientación y Amabilidad

“Rabbana aatina fid-dunya hasanah, wa fil-akhirati hasanah, wa qina ‘adhabannar”.

Significado: «Oh Dios, danos el bien en este mundo y el bien en el más allá, y protégenos del tormento del infierno».

Es muy recomendable leer esta oración todos los días porque incluye una petición completa de bondad en el mundo y en el más allá.

2. Oración pidiendo seguridad y protección

“A’udzu billahi minasy-syaitaanir rajim”.

Significado: «Busco refugio en Alá del maldito Satán».

Se recomienda leer esta oración cuando sienta miedo, ansiedad o quiera evitar la tentación de Satanás.

3. Oración pidiendo bendiciones y conveniencia

“Hasbiyallahu the ilaha illa Huwa, ‘alaihi tawakkaltu wa Huwa Rabbul ‘Arsyil’ Azim”.

Significado: «Alá es suficiente para mí, no hay más Dios que Él, sólo en Él confío, y Él es el Dios que tiene el Gran Trono».

Esta oración es adecuada para ser leída cuando se enfrentan dificultades o se desea obtener bendiciones en el trabajo o en los asuntos cotidianos.

4. Oración para pedir perdón

«El lago Austghfrullaha ‘azyzyzyzyzyzihah en el lago es la forma en que eres en la forma en que eres».