Lista de nuevas motos con precios de uso estable usado

Yakarta, Viva – Comprar una motocicleta no solo es una cuestión de necesidades de transporte, sino que también puede ser una forma de inversión. Se ha demostrado que algunos modelos de motocicletas tienen un precio usado estable para que no dañe al propietario cuando se reveta.

Leer también: Verifique la lista de precios de 150cc Motor Sports a partir de junio de 2025, los 23 millones más baratos de IDR



Kawasaki Ninja 250, por ejemplo, sigue siendo excelente en la clase deportiva. Aunque el modelo de carburador se puede encontrar en el rango de RP11-22 millones, la producción Ninja 250 FI 2013 aún sobrevive en el rango de RP23-40 millones, incluso puede ser más alta para la edición ABS o de edición especial.

Desde Viva Automotive Search, lunes 25 de agosto de 2025, el Honda CBR250RR también tiene un valor de reventa bastante bueno. La unidad de producción 2016-2018 en promedio se vendió alrededor de Rp43-45 millones, mientras que la producción de 2020 podría alcanzar RP52 millones, incluso el modelo 2022 podría valorarse en RP59 millones.

Leer también: Ducati Motor Sport fugas con transmisiones automáticas reveladas



En la clase de nivel de entrada deportivo, Yamaha R15M es una de las motos más populares. El precio del primero para 2022-2023 todavía está en el rango de RP27-39 millones, un número relativamente alto para el tamaño de una moto 155 cc.

Además de los deportes, el scooter premium es igualmente interesante como una inversión. Yamaha Nmax y Honda PCX, por ejemplo, aunque los nuevos precios están en el rango de RP30-40 millones, el precio de los primeros tiende a sobrevivir por encima de RP. 25 millones con una demanda estable.

Leer también: Lista de precios de Honda Moge Junio ​​2025: La más cara de fabricación de batidos



La Vespa moderna como Primavera y Sprint tiene valor agregado debido a los factores de estilo de vida. Aunque el nuevo precio está por encima de RP50 millones, el precio del primero rara vez cayó dramáticamente y permaneció en el rango de Rp40 millones o más, lo que lo hizo sentir seguro como una inversión.

Para los fanáticos de la motocicleta retro, Kawasaki W175 también es interesante de considerar. El nuevo precio sigue siendo asequible por debajo de RP. 40 millones, y el precio de los usados ​​es estable en el rango de RP20-30 millones gracias a una comunidad bastante sólida.

Para los fanáticos de la aventura, el Honda CRF150L puede ser la elección correcta. El precio de esta antigua motos de senderos generalmente dura en RP. 25-30 millones, no muy diferente del nuevo precio que es alrededor de RP. 35 millones.

Suzuki GSX-R150 Aunque la población no es demasiado, en realidad tiene su propio encanto en el mercado usado. Precio de la motocicleta Esto generalmente todavía va desde RP. 25-35 millones dependiendo del año y las condiciones, lo que lo hace bastante estable en comparación con los competidores en la misma clase.