Lista de nuevas motocicletas 2025 que es económica, adecuada para diariamente

Yakarta, Viva – En 2025 había muchas opciones de nuevas motocicletas que no solo eran de diseño moderno, sino también eficientes en el consumo de combustible.

Leer también: Pertamina establece una estrategia dual para fortalecer la seguridad energética nacional



Para los automovilistas que buscan vehículos económicos diarios BbmEstos son algunos de los últimos modelos que vale la pena considerar, los resultados del resumen Automotive Viva el martes 12 de agosto de 2025.

Honda Beat 2025 sigue siendo excelente en el segmento de scooter de nivel de entrada. Con un precio de alrededor de RP. 18 a RP. 20 millones en la carretera en Yakarta, esta moto está equipada con un motor ESP (potencia inteligente mejorada) de 110cc y el sistema de inyección PGM-FI.

Leer también: ¿Montar una moto alta, es mejor que corte el asiento o baje la suspensión?



El consumo puede alcanzar 60 kilómetros por cada litro de combustible, por lo que es ideal para un viaje diario en un denso viaje urbano.

Yamaha Mio M3 125 2025 tiene un precio de RP. 18 millones. Confiando en un motor de 125 cc con tecnología de núcleo azul, cuatro pasos, SOHC, este scooter es capaz de viajar unos 50 kilómetros por litro.

Leer también: ¿Llenar la gasolina más lentamente para que pueda obtener mucho? Esto es pertamina dijo



Su energía es ligeramente mayor que el scooter de 110cc, lo que la hace adecuada para automovilistas que desean más rendimiento sin sacrificar significativamente la eficiencia de combustible.

Honda Genio 2025, con un precio de alrededor de Rp20 millones, con un motor ESP de 110 cc con inyección de PGM-Fi. Su consumo alcanza 59.1 kilómetros por litro. Esta motocicleta combina el motor económico de Beat con un diseño moderno de estilo retro, por lo que es interesante para los jóvenes que desean verse elegantes.

Para aquellos que prefieren una moto de pato, Yamaha Vega Force 2025 es la opción correcta. Con un precio de RP. 18 millones, esta motocicleta de 115cc utiliza tecnología de inyección y puede tomar hasta 60 kilómetros por litro.

La combinación de costos económicos, duros y de bajo mantenimiento lo convierte en un motor versátil que es adecuado para diversas necesidades.

Suzuki nex II 2025 tiene un precio de alrededor de RP20 a RP21 millones. Esta motocicleta de 113cc tiene un consumo de combustible de aproximadamente 57 kilómetros por litro. Su peso ligero y su diseño deportivo lo hacen ágil utilizado en las calles de la ciudad mientras se ahorra en la bolsa.

En general, la elección de 2025 nuevas motos que son económicas es bastante diversa. Con un rango de precios de RP. 18 a RP. 21 millones, todos estos modelos no solo son amigables en la billetera al comprar, sino también económicos para uso a largo plazo.