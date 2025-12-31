Lista de nominaciones al mejor gol en los premios PSSI 2026

VIVA – PSSI dio a conocer oficialmente las cinco nominaciones a los mejores goles de 2025 que competirán por prestigiosos premios en el evento. Premios PSSI. Esta serie de goles presentó una acción espectacular que deslumbró la vista de los aficionados al fútbol indonesio.

A través de cargas en su cuenta oficial de Instagram, PSSI muestra imágenes de los hermosos goles incluidos en la lista de nominaciones. Curiosamente, se marcaron cuatro goles en la Liga 1 2024/2025, mientras que otro gol provino de un partido internacional con Equipo Nacional Indonesia.

La primera nominación provino de Arkhan Fikri. El centrocampista del Arema FC marcó un gol espectacular contra el PSS Sleman en febrero de 2025. Arkhan demostró cualidades individuales de primer nivel superando a los jugadores contrarios antes de lanzar un potente disparo desde corta distancia que el portero no pudo bloquear.

La segunda nominación pertenece A Maulana Vikri. Aunque el Dewa United tuvo que reconocer la superioridad del Malut United en abril de 2025, Egy llamó la atención con su extravagante gol. Superó con éxito al defensor y al portero contrario antes de lanzar el balón con confianza.

El nombre de Ole Romeny también figura en la lista de candidatos. El delantero de la selección de Indonesia marcó el único gol de Garuda en su derrota por 1-5 ante Australia en el partido de clasificación para el Mundial de 2026. Este gol se convirtió en un símbolo de resistencia ante la fuerte presión del equipo contrario.

Mientras tanto, Persija Jakarta surgió como el club con más nominaciones. Dos jugadores de Kemayoran Tiger están en la lista de los goles más emocionantes de este año.

El gol de Rayhan Hannan contra Persebaya Surabaya fue uno de ellos. El joven jugador de Persija mostró una extraordinaria agilidad y compostura al driblar el balón antes de aprovechar la oportunidad desde un ángulo estrecho.

Otro nombre es Rizky Ridho. El capitán del Persija Jakarta marcó un gol espectacular con un tiro lejano contra el Arema FC. Este gol incluso estuvo nominado a los Premios Puskas de la FIFA 2025, aunque al final no logró ser elegido ganador.

Los cinco goles están ahora a la espera de los resultados finales. El público del fútbol indonesio también siente curiosidad por saber qué gol será coronado como el mejor gol de 2025 según el PSSI.