Lista de MPV 2025 usado: el lujo no tiene que ser costoso

Yakarta, Viva – Elegir coche usado Ahora es una opción interesante, especialmente para aquellos que desean vehículos premium a un precio más asequible. Un segmento que tiene una gran demanda es un MPV de lujo.

Toyota Alphard ser el nombre más dominante. Pero en este mercado competitivo, el modelo también tiene varios competidores difíciles que no son menos interesantes.

Toyota Alphard, como pionero del MPV de lujo en Indonesia, siempre ha sido excelente en el mercado de automóviles usados. La atracción principal se encuentra en una comodidad extraordinaria, características abundantes y un diseño elegante.

Desde la búsqueda Viva AutomotiveDomingo 14 de septiembre de 2025, el precio de los autos usados ​​de Alphard varía según el año de producción, condiciones y tipos, que van desde cientos de millones hasta más de mil millones de rupias.

Para el Alphard de segunda generación (ANH20) en 2008-2014, el precio está en el rango de RP. 250-450 millones, mientras que el Alphard de la tercera generación (AH30) en 2015 y superior todavía tiene un precio superior a RP. 500 millones.

El competidor más cercano de Alphard es su propio hermano, Toyota Vellfire. Desde su presencia temprana, Vellfire se ha posicionado como una alternativa con una apariencia más deportiva y agresiva. Aunque la base es la misma, la diferencia en el diseño exterior hace que estos dos autos tengan sus respectivos ventiladores.

En el mercado de automóviles usados, el precio de Vellfire no es muy diferente de Alphard, a veces incluso un poco más barato durante años y tipos comparables. Vellfire usado en 2010-2014 se puede encontrar en el rango de precios de RP 230-430 millones, por lo que es una opción atractiva para aquellos que desean verse diferentes.

Aparte del Toyota interno, también hay Nissan Elgrand quien se convirtió en un competidor serio. Aunque no es tan popular como Alphard, Elgrand ofrece comodidad y lujo equivalentes. Elgrand tiene un diseño distintivo y una cabaña muy espaciosa, a menudo promocionada como una ‘sala de estar’ que se postula.

El precio del antiguo Nissan Elgrand suele ser más bajo que Alphard, por lo que es una elección de dinero por dinero para considerar. Para la tercera generación Elgrand (E52) en 2010-2015, el precio varía de RP 200-380 millones, muy interesante para su clase.

Honda Odyssey tampoco se puede descartar en la competencia de los MPV de lujo. A diferencia de Alphard, que presentó un lujo absoluto, Odyssey ofrece una mezcla de comodidad, practicidad y manejo más deportivo.

El diseño más bajo y delgado hace que Odyssey se sienta más ágil al conducir. El precio de la antigua Honda Odyssey también tiende a ser más asequible, con el modelo 2014 y arriba se puede encontrar en el rango de precios de RP 280-450 millones.

Del fabricante coreano, Kia Grand Carnival también animó este mercado. Este automóvil ofrece una cabina grande con características muy completas y precios competitivos. La última generación de Grand Carnival incluso recibió una respuesta positiva debido a su diseño moderno y características de seguridad sofisticadas.

Para el modelo usado, el Gran Carnaval 2016-2020 se puede obtener con precios a partir de RP. 350-500 millones, por lo que es una alternativa atractiva con una garantía de características modernas.