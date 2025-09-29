Lista de motos Honda que se venden bien en iMOS 2025

Yakarta, Viva – La exposición de Motocicletas de Indonesia (IMOS) de 2025 que tuvo lugar en Ice BSD, Tangerang, registró el alto interés de los visitantes hacia motocicleta Honda.

Dentro de los cinco días posteriores a la implementación, se vendieron un total de 562 unidades, lo que convierte a Honda en una de las marcas con las ventas más altas. De estos, el nuevo modelo Honda ADV160 ocupa la posición superior.

El nuevo scooter ADV160 se lanzó a principios de septiembre de 2025, las ventas registradas de 106 unidades. Este modelo viene en tres variantes con una serie de actualizaciones sobre las características de conectividad y la pantalla del medidor de panel. También se dice que las nuevas opciones de color son uno de los factores que llaman la atención.

Además de ADV160, el modelo Stylo 160 también recibió una respuesta positiva. Este scooter de estilo de moda se considera adecuado para la tendencia de la movilidad urbana. Su presencia agrega variaciones en las opciones para los consumidores en el segmento de scooter.

Otros productos que aún dominan son Honda Vario 160 y Vario 125. Ambos modelos se eligen constantemente debido a la combinación de diseño y comodidad de conducción. Mientras tanto, la serie Beat mantiene su popularidad como una moto práctica a un precio asequible.

No solo en el segmento de scooter, los visitantes también prestan atención a las filas de deportes, bicicletas grandes, a los motores eléctricos. La presencia de líneas de vehículos eléctricos refleja la dirección de la industria hacia la movilidad ecológica. Algunos modelos se muestran como una imagen del desarrollo de la tecnología Honda en Indonesia.

División de ventas de Gerente General PT Astra Honda Motor (AHM), Paulus Dani, dijo que el entusiasmo de la nueva Honda Adv160 y otras líneas de motocicletas Honda fortalecieron aún más la confianza del consumidor.

«Esto está cada vez más motivado para que nosotros traiga innovaciones de acuerdo con las necesidades y los estilos de vida de la comunidad. Al mismo tiempo, apoye el futuro de la movilidad sostenible en Indonesia», dijo, citado por Viva Automotive de una declaración oficial, lunes 29 de septiembre de 2025.

La cabina de Honda en IMOS 2025 presenta más de 30 unidades de motocicletas de varios segmentos. El área de exhibición se divide en varias zonas, como moda, urbana, gran scooter, carreras, explorador, estilo de vida y EV. El acuerdo brinda a los visitantes la oportunidad de ver varios personajes de productos.

También se presentaron varias actividades para acercar a los visitantes al producto. Pruebas de viaje, experiencia en conducción de seguridad, hasta que el PhotoBooth ADV160 sea parte de una serie de eventos. Las motos de carreras del equipo de Astra Honda Racing (AHRT) también se exhibieron como una forma de logro en el mundo de las carreras.