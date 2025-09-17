Lista de ministros al jefe del cuerpo designado por Prabowo

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto instaló varias cifras en el Palacio del Estado el miércoles 17 de septiembre de 2025. La cifra ocupará el puesto ministro, Viceministro a la cabeza del cuerpo.

La inauguración se basa en el número de decreto presidencial (Keppres) 97p de 2025 con respecto al despido y el nombramiento de ministros y representantes estatales estatales en 2024-2029 leídos por el Diputado para la Administración del Ministerio de Estado Secretaría Nanik Purwanti.

Presidente Prabowo Liderando directamente la inauguración de los personajes. El Jefe de Estado también leyó el juramento que fue seguido por todos los ministros, Ministros Adjuntos del Jefe de la Agencia.



Presidente indonesio Prabowo Subianto en el Palacio Estatal, Central Yakarta

«Por el bien de Dios, juro, que seré leal a la Constitución de la República de Indonesia en 1945 y llevaré a cabo toda la legislación con sus selus.

«Que llevo a cabo los deberes del cargo mantendrá la ética de la oficina, el trabajo lo más bien posible con plena responsabilidad», dijo.

Hay tres ministros adjuntos inaugurados por el presidente Prabowo hoy. Primero, a saber, el cargo de Viceministro de Silvicultura (Wamenhut) ahora ocupa Rohmat Marzuki, quien es el tesorero de DPD Gerindra, Java Central. Rohmat Marzuki reemplaza a Sulaiman Umar Shiddiq.

Luego, el cargo de viceministro de cooperativas (Wamenkop) también se ha otorgado a Farida Faricha, reemplazando a Ferry Juliántono, quien fue nombrado Menkop. Farida es político de la PKB y subsecretario del Central Fatayat de NU para 2022-2027.

Luego, Afriansyah Noor fue nombrado Viceministro de Manpower (Wamenaker), quien anteriormente fue retenido por Immanuel Ebenezer. Fue retirado después de ser arrastrado a un caso de corrupción y había sido nombrado sospechoso por el KPK.



El presidente Prabowo inauguró a varios ministros en el palacio estatal Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

La siguiente es una lista de ministros y jefes de agencias que también fueron nombrados por el presidente Prabowo:

– Menko Polkam: Djamari Chaniago

– Menpora: Erick Thohir

– Jefe de la Oficina de Personal Presidencial: Muhammad Qodari

– Asesor especial del Presidente de Kamtibmas y Reforma Polri: Ahmad Dofiri

– Jefe de la Agencia de Comunicación del Gobierno: Angga Raka Prabowo

– Representante de BGN Head: Naniek S Dayang

– Adjunto de BGN: Sonny Sanjaya

– Jefe de LKPP: Sarah Sadiqa