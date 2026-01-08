Lista de mejores resultados del Clásico Persib vs Persija, Bambang Pamungkas sigue en la cima

VIVA – La cuenta regresiva para El Clásico Indonesia ha vuelto. En los próximos días, persib Bandung y persia Yakarta se volverá a encontrar en un partido siempre lleno de prestigio y de largos recuerdos. Está previsto que el estadio Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) sea el escenario de este duelo clásico el domingo por la tarde WIB, 11 de enero de 2026.

Lea también: Entrenador de Persib, Bojan Hodak: Persija tiene un mejor equipo que la temporada pasada



Esta reunión no se trata sólo de rivalidad histórica. Persib y Persija están actualmente en camino de competir en la cima de la Superliga esta temporada. Con las clasificaciones tan juntas, cada detalle previo al partido se destaca, incluido el récord del máximo goleador de El Clásico de Indonesia.

Desde que comenzó la era de la competición profesional en 1994, el duelo entre Persib y Persija ha producido a menudo actores importantes de cara a la portería. Curiosamente, la lista de máximos goleadores no sólo está repleta de jugadores extranjeros, sino también de nombres locales que han dejado una fuerte huella en la rivalidad entre los dos grandes clubes.

Lea también: Marc Klok afirma que Persib está listo para luchar contra Persija: ¡Esto no es por tres puntos, sino por seis puntos!



El nombre que aún permanece en la parte superior de la lista es El último Bambang. Se registró que la leyenda de Persija Jakarta anotó nueve goles contra Persib Bandung. Este resultado le convierte en el máximo goleador de la historia de los encuentros entre ambos equipos.

Bambang Pamungkas defendió a Persija durante un largo período, de 2001 a 2019. Durante ese período, marcó 83 goles en 195 apariciones con los Kemayoran Tigers. De esa cifra, nueve goles fueron contra Persib, tanto cuando jugaba en Yakarta como en Bandung. Hasta ahora, este récord no ha sido superado por otros jugadores.

Lea también: Árbitro de la FIFA de Corea del Sur designado para dirigir el duelo entre Persib y Persija



Bajo Bambang Pamungkas, el nombre David da Silva surgió como un depredador de Persib Bandung que constantemente perturbaba la línea defensiva de Persija. El delantero brasileño ha marcado seis goles ante el Persija desde que fichó por Maung Bandung en la temporada 2021/2022.

Curiosamente, David da Silva casi siempre marca un gol cada vez que se enfrenta a Persija. La única excepción se produce en la temporada 2022/2023, cuando Persib juega como visitante. Su último gol llegó en la Liga 1 la temporada pasada.

En la siguiente posición, hay dos nombres que anotaron tres goles para Persib Bandung ante Persija: Cristian González y Sergio van Dijk.