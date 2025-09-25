Lista de marcas móviles listas para adoptar Snapdragon 8 Elite Gen 5

Yakarta, Viva – Qualcomm Presentado oficialmente Snapdragon 8 Elite Gen 5 Plataforma móvil. Este es el último chipset móvil que se afirma que es el procesador más rápido del mundo para teléfonos inteligentes Android de alta clase (teléfonos inteligentes) o insignia.

Leer también: El iPhone 16E se vende bien, pero Samsung sigue siendo el número 1, el teléfono celular chino?



El sucesor de Snapdragon 8 Gen 4 viene con rendimiento salvaje, mayor eficiencia energética y soporte revolucionario de IA que hace que la experiencia móvil sea más personal.

Basado en su declaración oficial, jueves 25 de septiembre de 2025, 15 marcas de teléfonos inteligentes están listas para adoptar Snapdragon 8 Elite Gen 5. SamsungOPPO, HonorIqoo, Nubia, OnePlus, Vivo, XiaomiPoco, ReinicioRedmi, Redmagic, Asus Rog, Sony y Zte.

Leer también: Xiaomi solo tarda un año en ingresar la lista de los mejores autos vendidos



Estas marcas comenzarán a lanzar nuevos dispositivos relacionados en los próximos días. Entonces, ¿qué tan grande es la capacidad de Snapdragon 8 Elite Gen 5?

Este chip se produce como el sucesor de Snapdragon 8 Elite que se lanzó el año pasado. El nombre «Gen 5» se refiere a la quinta generación de la serie premium de chipset Snapdragon 8 desde que Qualcomm cambió sus patrones de nombres en 2021.

Leer también: iPhone 17 El oponente de aire coincide con Samsung Galaxy S25 Edge?



Anteriormente, había Snapdragon 8 Gen 1, Gen 2, Gen 3 y Elite. Snapdragon 8 Elite Gen 5 está hecho con 3 tecnología de fabricación nanométrica.

En él, Qualcomm enterró la CPU Oryon de tercera generación. Esta CPU consta de dos núcleos de núcleo primo con velocidades de hasta 4.6 GHz y seis núcleos de núcleo de rendimiento con velocidades de hasta 3.62 GHz.

Para los gráficos, Qualcomm enterró la última GPU de Adreno en este chipset. Se afirma que el rendimiento de esta GPU aumenta un 23 por ciento y una potencia más eficiente en un 20 por ciento.

Esta GPU se ejecuta a una velocidad de 1.2 GHz y está equipada con una memoria especial llamada Adreno High Performance Memory (HPM) de 18 MB.

La presencia de este caché puede acelerar la respuesta al jugar juegos, reduciendo las pausas, mientras ahorra un poder de aproximadamente el 10 por ciento. La capacidad de la inteligencia artificial (IA) también aumenta a través de la NPU hexágono.

Se afirma que esta NPU es un 37 por ciento más rápida y más eficiente del 16 por ciento. Qualcomm dijo, este año, la compañía se centró en llevar a los agentes de IA directamente al dispositivo, no solo dependiendo de la nube.