Lista de lubricantes Shell Helix Astra: algunos son para LCGC

Yakarta, Viva – Mercado lubricante En Indonesia, continúa creciendo a medida que aumenta el número de vehículos motorizados cada año. Esta condición hace que el fabricante de lubricantes compite para presentar productos que sean adecuados para las necesidades de los consumidores en varios segmentos.

Leer también: Adnoc Voyager está presente en Yakarta, traiga el estándar de lubricante de los EAU a RI



Uno de los jugadores en el mercado es Caparazón Indonesia en colaboración con PT Astra Otoparts TBK desde 2013. A través de esta colaboración, los lubricantes nacieron con la marca Astra Shell Helix que se comercializó ampliamente en Indonesia.

Los productos Shell Helix Astra se colocan para varios tipos de vehículos, incluidos automóviles familiares, vehículos diarios, a automóviles con especificaciones especiales. El marketing cuenta con el apoyo de la red de talleres de Shoping & Drive que se extiende en cientos de ciudades y distritos.

Leer también: Lista completa de Pertamina, Shell, Vivo y BP Agosto de 2025 Precios de combustible



En la actualidad, Shell Helix Astra está presente en cinco variantes principales. Las variantes son Shell Helix Astra Premium 0w20, Shell Helix Astra 5W30, Shell Helix Astra 10W30, Shell Helix Astra 10W40 y Shell Helix Astra LCGC.

Se afirma que cada variante está diseñada con una fórmula diferente para ajustar las necesidades del motor. Esto les da a los consumidores más opciones para cuidar sus vehículos.

Leer también: ¡La aparición de evidencia de la muerte del diplomático del Ministerio de Asuntos Exteriores hace una conmoción! Hay condones, lubricantes y cinta amarilla.



La existencia de Shell Helix Astra también está respaldada por actividades conjuntas entre Shell Indonesia y Astra Otoparts. Ambos a menudo realizan actividades de mantenimiento del vehículo al involucrar a los clientes directamente.

Uno de ellos fue el evento simultáneo de cambio de aceite el 23 de agosto de 2025 al que asistieron más de 2,500 autos en 403 tiendas de tiendas y unidades. Esta actividad se registró más tarde en el Museo Mundial de Registro Mundial de Indonesia (MURI) para la categoría «Cambio de aceite de automóvil simultáneamente en la red de taller más».

«Estamos orgullosos de poder lograr un logro que coincide en el mes de la independencia de Indonesia. El logro de este registro es un símbolo de nuestro compromiso de proporcionar servicios de mantenimiento de vehículos confiables y confiables a través de la red Shop & Drive», dijo Martogi Siahaan, director de Astra Otoparts, citados Viva Automotive De la declaración oficial, martes 26 de agosto de 2025.

«Esperamos que este logro pueda apoyar aún más el espíritu de la comunidad en el cuidado de los vehículos mientras fortalece la confianza en Shell Indonesia como un socio de viaje confiable», agregó Kartika Pelapory, vicepresidente de lubricantes de marketing Shell Indonesia.