Lista de los últimos precios de BBM, descuentos de impuestos de vehículos





Yakarta, Viva – Viva Automotive Volver para presentar las noticias más populares que los entusiastas de los automóviles deben escuchar el martes 3 de septiembre de 2025. precio de combustible a la lista móvil La actuación más excéntrica, estos artículos ofrecen información importante e interesante.

1. Lista de los últimos precios de combustible para todas las estaciones de servicio Septiembre de 2025

El precio del combustible no subsidiado en estaciones de gasolina como Pertamina, Shell, BP y Vivo actualizada a partir del 1 de septiembre de 2025, con varios tipos como Pertamax Turbo y Dexlite disminuyó. Los precios subsidiados del combustible, como el pertalito y el biosolar, permanecen estables en RP10,000 y RP6,800 por litro. Leer más.

2. 10 Los extraños autos de mayor rendimiento de todos los tiempos hechos

El mundo automotriz presenta autos de rendimiento únicos como Vauxhall Meriva VXR y Renault Clio V6, que ofrece diseños inusuales pero potentes. Desde Turbo MPV hasta sedán con un motor Ferrari, estos autos muestran creatividad ilimitada. Leer más.

Varias provincias en Indonesia ofrecen programas de blanqueamiento de impuestos de vehículos hasta septiembre a diciembre de 2025, eliminando multas y atrasos. Regiones como Aceh, Banten y Bali proporcionan incentivos interesantes como tarifas de transferencia gratuitas e impuestos progresivos. Leer más.

Página siguiente 3. Lista de descuentos de impuestos de vehículos septiembre de 2025









Fuente