Lista de los últimos dramas coreanos que corren el riesgo de no transmitirse debido al escándalo del elenco principal

Corea del Sur, VIVA – Los escándalos que sufren los actores y actrices surcoreanos a menudo tienen un impacto duradero, no sólo en sus carreras personales, sino también en grandes proyectos que involucran a cientos de miembros del equipo e inversiones de fantástico valor. un número de drama corea incluso tuvo que ser pospuesta, cancelada o enfrentada a la incertidumbre en su transmisión debido a la polémica sobre su personaje principal.

Desde 2025 hasta principios de 2026, el público volvió a quedar conmocionado por una serie de casos relacionados con los nombres de los principales actores. La siguiente es una lista de dramas coreanos cuyo destino de transmisión se vio amenazado (o interrumpido) debido al escándalo de sus personajes principales. ¡Puaj, desplázate!

1. Imitación

El drama Knock-Off producido por Disney+ es uno de los proyectos más afectados por el escándalo. Esta serie protagoniza Kim Soo Hyun y Jo Bo Ah, y originalmente estaba programado para salir al aire en abril de 2025. Sin embargo, el calendario finalmente se canceló sin mayor claridad.

Los problemas surgieron cuando Kim Soo Hyun fue arrastrado a acusaciones sobre su relación pasada con el fallecido Kim Sae Ron cuando era un adolescente, incluidas afirmaciones de que la actriz estaba bajo presión para pagar deudas. Hasta finales de 2025, el conflicto entre Kim Soo Hyun y la familia de Kim Sae Ron seguía en curso, y ambas partes se presentaban pruebas entre sí.

La ausencia de una decisión oficial significa que el futuro de Knock-Off está en juego. De hecho, se dice que producir este drama costó alrededor de 60 mil millones de wones o el equivalente a 40 millones de dólares. Se prevé que el propio Kim Soo Hyun enfrentará multas contractuales que oscilarán entre 18 mil millones y 180 mil millones de wones, dependiendo de las cláusulas del acuerdo, una práctica común si un proyecto no sale al aire debido al escándalo personal de un actor.

2. Señal 2 (La Segunda Señal)

Esta secuela del legendario drama Signal es en realidad uno de los programas más esperados por los fanáticos de los K-dramas. Programado para su lanzamiento en la primera mitad de 2026, The Second Signal se encuentra actualmente en el limbo.

El detonante fue la confesión del actor principal Cho Jin Woong sobre su participación en un caso de acoso en el pasado. Incluso decidió retirarse de la actuación como una forma de responsabilidad moral, decisión que conmocionó al público.

tvN como emisora ​​de televisión aún no ha podido confirmar la continuación de este proyecto.