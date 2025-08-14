Lista de los últimos automóviles BMW 2025, desde series de lujo hasta autos eléctricos sofisticados

VIVA – BMW continúa fortaleciendo su posición como uno de los productores móvil La prima principal del mundo. En 2025, BMW ofreció varias opciones que van desde SUV con alimentación, sedanes de lujo, hasta vehículos completos con el medio ambiente. Siguiente lista de precios Y especificaciones cortas para BMW XM, BMW 7 Series, BMW X7, BMW I5, BMW I4 y BMW IX1.

1. BMW XM (SUV de alto rendimiento e híbrido enchufable)

BMW XM es un SUV de alto rendimiento que ha sido el primer modelo con la etiqueta M desde BMW M1 en la década de 1970. Este automóvil combina un motor V8 Twin Turbo de 4.4 litros con un motor eléctrico, produciendo una potencia combinada de 653 hp y 800 nm de torque.

Por el precio de este automóvil, tiene un precio de RP 3,776 mil millones. Mientras tanto, la variante más alta, la etiqueta BMW XM Red, alcanzó precio Rp. 7,966 mil millones, este automóvil tiene un diseño exterior agresivo con una gran rejilla renal típica de BMW, faros delgados y grandes ruedas de aleación de hasta 23 pulgadas.

2. BMW Series 7 (sedán insignia de súper lujo)

BMW Series 7 es el pico del lujo del sedán BMW. Esta última generación conlleva un diseño más audaz con una rejilla grande, faros de diseño dividido y la elección del motor de gasolina de híbrido o completo (i7).

El precio de la serie BMW 7 en Indonesia varía de Rp2.4 mil millones a RP3.5 mil millones, dependiendo de las variantes y opciones elegidas. Variantes como BMW i7 xdrive60 Gran Lusso se venden a partir de RP. 3.3 Mailiar (fuera de la carretera) y RP3.4 mil millones (en el camino).

3. BMW X7 (SUV de pasajeros premium 7)

BMW X7 es el SUV BMW más grande que ofrece una cabaña súper aliviada para siete pasajeros. Adecuado para familias numerosas que desean lujo y comodidad en viajes largos.

Este automóvil utiliza un motor de 6 cilindros de 3.0 litros o V8 4.4 litros con 530 hp. Hablando del precio del automóvil BMW X7, tiene un precio de Rp2.6 mil millones para la variante más baja.

4. BMW i5 (sedán eléctrico premium)

Lanzamiento de BMW I5 Touring y Two Tone BMW 7 Series

BMW i5 es un sedán eléctrico puro diseñado para combinar el rendimiento, la comodidad y la eficiencia. Llevando una batería grande, este automóvil está listo para ser una opción Auto eléctrico larga distancia.

Las ventajas de este automóvil comienzan desde el alto rendimiento sin emisiones, el kilometraje impresionante y la principal tecnología de seguridad. Por el precio, a partir de RP 2,225 mil millones para la variante básica de EDRive40 M Sport y alcanzó RP 2.83 mil millones para la variante más alta, i5 m60 xdrive.

5. BMW i4 (Gran Coupe Electric Sporty)

BMW I4 es un automóvil eléctrico de cuatro puertas con un estilo deportivo de coupé. Adecuado para conductores que desean un rendimiento rápido pero aún amigables con el medio ambiente. Para su rendimiento, esta variante M50 produce 544 hp potencia, aceleración de 0-100 km/h en 3.9 segundos.

Por el precio de este automóvil, tiene un precio de RP 1.841 mil millones para la variante EDRive35. Este precio es el precio de la carretera (OTR) en Yakarta.

6. BMW IX1 (SUV de electricidad compacta)

BMW IX1 es un SUV eléctrico de nivel de entrada de BMW que es ideal para uso urbano. Aunque el tamaño es compacto, IX1 todavía tiene tecnología y comodidad típica de BMW. Hablando de precios para la variante Sport EDRive20 M está comenzando desde Rp 1.3 mil millones en la carretera (OTR) en Yakarta.

En la actualidad, los autos BMW están haciendo colaboración con PT Bank Maybank Indonesia TBK (Maybank Indonesia). El grupo BMW Indonesia proporciona 23 vehículos de BMW y mini entregados, desde los vehículos insignia más lujosos desde BMW, a saber, BMW XM, BMW Series 7 y BMW X7 hasta los vehículos completos de los vehículos eléctricos desde BMW I5, BMW I4, BMW IX1 y también Mini Electric JCW para el Maybank Marathon 2025.

El grupo BMW Indonesia ha vuelto al socio de movilidad sostenible Maybank Maratho

El director presidente del grupo BMW Indonesia, Peter «Sunny» Medalla dijo que su partido fue firmemente liderado por el segmento premium, controlando la mayor participación de mercado. Incluso lideraron el mercado EV Premium, con una participación de más del 60 por ciento en el año hasta la fecha.

«BMW es la única marca premium que aún registra el crecimiento de la cuota de mercado hasta ahora. Esto demuestra que los clientes eligen BMW debido a la innovación, el rendimiento y la experiencia de propiedad. Este liderazgo se basa en la confianza de los clientes, los socios de los concesionarios y la dedicación de todo el equipo de Indonesia del Grupo BMW», dijo Peter, citada por Viva Automotive el jueves 14 de agosto, 2025.