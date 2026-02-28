Lista de los países más seguros si estalla la Tercera Guerra Mundial, Indonesia es uno de ellos

Jacarta – Estados Unidos de América Y Israel lanzó una serie de ataques contra varios lugares de Iránincluida la capital, Teherán, el sábado 28 de febrero, hora local. El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó esta acción como una operación de combate a gran escala.





Atacado por Israel y Estados Unidos, Irán cierra el estrecho de Ormuz

fdg5cvff.

Sin permanecer en silencio, Irán también lanzó un ataque de represalia disparando misiles contra Israel, según el ejército israelí. No solo eso, las tropas iraníes también lanzaron misiles en varios lugares relacionados con operaciones militares estadounidenses en la región, incluida la base aérea de Al Udeid en Qatar, la base aérea de Al-Salem en Kuwait, la base aérea de Al-Dhafra en los Emiratos Árabes Unidos, el Cuartel General de la Quinta Flota de la Armada de los EE. UU. en Bahrein, Riad, Arabia Saudita y las bases de los EE. UU. en Jordania también fueron atacados.

Tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán y las represalias de Irán, aumentan los temores de una «explosión» Tercera Guerra Mundial tan real. Aun así, si realmente estalla la «Tercera Guerra Mundial», hay varias áreas en el mundo que se consideran relativamente más seguras de sus peores impactos. ¿En cualquier lugar? El siguiente es un resumen tal como se informa en la página. Metro.esDomingo 1 de marzo de 2026.





¿El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán desencadena una ola de la Tercera Guerra Mundial?



1. Antártida

Este continente está situado en el punto más austral de la Tierra, lo que lo convierte en uno de los lugares más seguros en caso de una guerra nuclear. Está muy lejos de los países que tienen armas nucleares. Con una superficie de más de 14 millones de kilómetros cuadrados, hay mucho espacio para refugiarse.

Sin embargo, las temperaturas extremas y las duras condiciones del hielo ciertamente plantean desafíos en sí mismos.





¿Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán? Aquí hay algunas cosas que necesitas saber



2. Islandia

Islandia es conocida como uno de los países más pacíficos del mundo y constantemente ocupa el primer lugar en el Índice de Paz Global. Este país nunca ha estado involucrado en una guerra o invasión importante. Islandia, geográficamente remota, estuvo relativamente a salvo del impacto de la guerra convencional en Europa, aunque los efectos de la radiación de un gran ataque nuclear en Europa continental aún podrían alcanzar pequeñas cantidades.

3. Nueva Zelanda

Nueva Zelanda ocupa el segundo lugar en el Índice de Paz Global y tiende a adoptar una postura neutral en muchos conflictos. El terreno montañoso también facilita la protección de la zona. A pesar de brindar apoyo financiero a Ucrania y emprender acciones legales contra Rusia, es poco probable que el país se convierta en un objetivo directo en un conflicto occidental con Rusia.