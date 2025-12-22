Lista de los mejores SUV eléctricos de 2026, ¡aptos para todos los caminos!

Jacarta – Mercado SUV electricidad continúa creciendo rápidamente con la presencia de muchos modelos nuevos que ofrecen combinaciones actuarcomodidad y tecnología avanzada. Para 2026, una amplia selección de SUV eléctricos está lista para satisfacer las necesidades de los conductores, desde SUV compactos hasta familias numerosas, con características modernas y respetuosas con el medio ambiente.

Esta lista se compiló según las recomendaciones de MotorTrend y proporciona una guía para los consumidores que buscan comprar los mejores vehículos eléctricos.

Un SUV eléctrico destacado es el Ford Mustang Mach-E. móvil Es conocido por su sólido manejo, desempeño agradable y cómoda cabina. Aunque la autonomía y la velocidad de carga no son de primera categoría, el sistema de asistencia a la conducción BlueCruise hace que la experiencia de conducción sea segura y práctica.

El Genesis GV60 también es una opción atractiva para los conductores que priorizan el estilo y la comodidad. Este SUV crossover viene con un diseño elegante, un interior moderno lleno de tecnología, una batería que admite carga rápida y una opción de tracción total, lo que lo hace adecuado para viajes de larga distancia y ciudad.

Otro SUV eléctrico que sigue destacando es el Hyundai Ioniq 5, que ofrece un diseño retro-futurista, una cabina espaciosa y una batería más grande que la versión anterior. El Ioniq 5 ahora es compatible con la red Tesla Supercharger, lo que facilita la carga en viajes largos.

Para el segmento premium, el Genesis GV70 Electric viene con un interior lujoso, un rendimiento sólido y un sistema de tracción total que brinda una experiencia de conducción más estable. El Kia EV6 es la elección de los fanáticos de los SUV eléctricos con su estilo deportivo y su capacidad de carga rápida.

En la clase de los SUV de lujo y alta tecnología, el Cadillac Optiq llama la atención por su diseño moderno, su elegante interior y sus avanzadas funciones de infoentretenimiento. Mientras tanto, el Chevrolet Equinox EV ofrece un kilometraje adecuado a un precio asequible, lo que lo convierte en la opción correcta para los consumidores que buscan más valor.

También vale la pena considerar los SUV eléctricos familiares grandes como el Rivian R1S, el Hyundai Ioniq 9 y el Kia EV9. El Rivian R1S ofrece tres filas de asientos, alto rendimiento, un interior premium y sólidas capacidades todoterreno. El Hyundai Ioniq 9 y el Kia EV9 destacan por sus espaciosas cabinas y gran potencia, ideales para viajes familiares y transporte de varios pasajeros.