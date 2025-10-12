Lista de los mejores entrenadores que reemplazarán a Patrick Kluivert, comentarios de Arya Sinulingga

Jacarta – Novedades sobre la lista de los mejores entrenadores que se consideran aptos para sustituir el puesto Patricio Kluivert como entrenador Selección Nacional de Indonesia convertirse en un objetivo para los lectores Deportes EN VIVO durante todo el domingo 12 de octubre de 2025.

Lea también: Cristian Gonzales dice que una persona ha destruido el sueño de Indonesia, ¿quién es?



Otra noticia que está en el centro de atención es la de los comentarios de los miembros de Exco PSSI, Arya Sinulingga sobre el fracaso de Indonesia para avanzar a la Copa del Mundo de 2026.

Aquí están las cinco noticias más populares en los canales deportivos, resumidas por VIVA:

Lea también: Yakob y Yance Sayuri dijeron después de que la selección de Indonesia no pudo llegar al Mundial de 2026



5. ¿Kluivert expulsó a Justin Hubner de la selección nacional de Indonesia debido a la historia de una novia?



Justin Hubner que Jennifer Coppen Foto : Instagram/jennifercoppenreal20

Lea también: La selección absoluta fracasa, todavía hay una selección nacional sub-17 de Indonesia jugando en la Copa del Mundo: ¡tenga en cuenta el calendario!



Entrenador de la selección nacional de Indonesia, Justin Hubner ha publicado la lista de jugadores para el partido contra Irak en la zona asiática de clasificación para el Mundial 2026 en el Estadio Rey Abdullah, Jeddah, Arabia Saudita, el domingo por la mañana WIB, 12 de octubre de 2025.

En la lista no hay ningún nombre de Justin Hubner. En la posición defensiva, Kluivert prefiere a Jay Idzes, Rizky Ridho, Kevin Diks y Calvin Verdonk.

4. Más popular: La selección nacional de Indonesia destruye Irak, critican el podcast de Jay Idzes



Podcast de Neal Petersen, con Jay Idzes

El equipo nacional de Indonesia todavía guarda la oportunidad de dar un paso al Mundial de 2026, aunque la derrota ante Arabia Saudita le hizo aún más difíciles los pasos a la escuadra de Garuda.

Esta oportunidad está abierta si ganan al menos 2-0 sobre Irak. Luego, en el partido final, Arabia Saudita perdió ante Irak por un gol. Con este resultado, todos los equipos tendrán tres puntos, pero Indonesia está por delante por diferencia de goles (+1), seguida de Arabia Saudita (0) e Irak (-1).

3. Once inicial de la selección nacional de Indonesia vs. Irak: ¡Justin Hubner desaparece!

Selección Nacional de Indonesia anunció oficialmente la alineación inicial para el importante partido contra la selección iraquí en la continuación de las eliminatorias para el Mundial 2026 en la zona Asia, el domingo por la mañana WIB, 12 de octubre de 2025. Sin embargo, esta vez hay una gran sorpresa en la lista de jugadores: el nombre de Justin Hubner no es visible en el equipo de Garuda.

2. Arya Sinulingga dijo después de que la selección nacional de Indonesia no se clasificara para el Mundial de 2026

La selección de Indonesia no logró avanzar al Mundial de 2026. Miembro del Comité Ejecutivo del PSSI, Arya Sinulingga escribe una disculpa en las redes sociales. La selección de Indonesia perdió ante Irak en el segundo partido del Grupo B, la cuarta ronda de clasificación para el Mundial de 2026. En el partido que tuvo lugar en King Abdullah Sports City, el domingo por la mañana WIB, 12 de octubre de 2025, Indonesia perdió por 0-1.