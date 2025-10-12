Lista de los mejores entrenadores que merecen reemplazar a Patrick Kluivert en la selección nacional de Indonesia

VIVA – El público indonesio espera ver Equipo Nacional La participación de Indonesia en el Mundial de 2026 ha terminado oficialmente. El equipo de Garuda tuvo que enterrar su sueño de presentarse en Estados Unidos, Canadá y México después de perder 0-1 ante Irak en el segundo partido del Grupo B de la cuarta ronda de las Eliminatorias para el Mundial 2026 en la zona asiática en el estadio King Abdullah Sports City de Jeddah, el domingo 12 de octubre de 2025.

Sin embargo, estadísticamente, Selección Nacional de Indonesia Parecía bastante dominante en ese partido. Tropas Patricio Kluivert registró una posesión de balón del 58 por ciento, muy superior al sólo 45 por ciento de Irak. Sin embargo, este dominio no dio frutos porque la línea del frente estaba aburrida. De los nueve disparos realizados, sólo uno dio en el blanco.

En contraste, Irak parecía más eficiente. De las siete oportunidades que crearon, dos de ellas fueron hacia la portería, y una logró convertirse en gol por los pies de Zidane Iqbal en el minuto 76. Este único objetivo también enterró las esperanzas de Indonesia de avanzar a la siguiente ronda.

Este resultado dejó a Indonesia en el último lugar del Grupo B sin un solo punto en dos partidos. Esta posición confirma que los pasos de Garuda se detuvieron oficialmente en la cuarta ronda.

Esta derrota también supuso una gran presión para Patrick Kluivert. Muchas voces del público instan al PSSI a tomar inmediatamente medidas firmes y buscar un nuevo entrenador para reconstruir la plantilla de Garuda.

Entonces, ¿quiénes son los entrenadores de talla mundial dignos de sustituir a Patrick Kluivert? Los siguientes son cuatro nombres considerados dignos de liderar la versión indonesia de la Selección Nacional. Bola VIVA:

1. Erik ten Hag

Este técnico holandés es una figura experimentada que ha dirigido al Manchester United y al Ajax de Ámsterdam. Ten Hag es conocido por su filosofía del fútbol moderno basada en el control del balón, la alta presión y el enfoque en el desarrollo de jugadores jóvenes.

Este estilo de juego se considera adecuado para la selección nacional de Indonesia, que ahora cuenta con muchos jugadores jóvenes y enérgicos. Además, su experiencia compartida con varios jugadores y cuerpo técnico holandeses puede acelerar el proceso de adaptación.

Con su reputación de construir un sistema de juego disciplinado y efectivo, se considera que Ten Hag puede llevar a Indonesia al siguiente nivel, no sólo tácticamente, sino también mentalmente en términos de competencia.