Lista de los juegos virales de TikTok más populares en 2025, ¡desde entretenimiento informal hasta aventuras de acción!

Jacarta – 2025 marca una nueva era para la industria juegodonde esta la plataforma tiktok se ha convertido en uno de los medios más influyentes a la hora de determinar las tendencias de los juegos.

Lea también: Lista de los juegos de lucha más comentados a lo largo de 2025



A través de un algoritmo de rápida propagación contenido Interesantes títulos de juegos variados que van desde entretenimiento informal hasta batallas competitivas improvisadas. viral después de aparecer en la página Para usted (FYP). Este fenómeno muestra que los vídeos cortos no sólo son entretenidos, sino que también pueden influir en la popularidad de los juegos a nivel mundial.

Lea también: Lista de los mejores juegos de terror a lo largo de 2025, ¡algunos son adictivos!



TikTok facilita que los creadores de contenido compartan momentos importantes en los juegos, como movimientos destacados, acciones divertidas, victorias dramáticas o fragmentos de historias interesantes.

Estos videos cortos y llamativos pueden llegar a millones de usuarios, por lo que juegos que antes eran poco conocidos pueden volverse inmediatamente populares e interesantes. jugador Nuevo rápidamente.

Lea también: El creador de Call of Duty, Vince Zampella, muere en un trágico accidente



1. Leyendas móviles: Bang Bang

Este popular juego MOBA sigue siendo uno de los títulos que aparece con más frecuencia en TikTok. El contenido que muestra combos épicos, victorias en equipo o estrategias únicas siempre atrae la atención de los espectadores. La popularidad de Mobile Legends en TikTok muestra que los juegos competitivos aún pueden volverse virales gracias a momentos tensos que pueden empaquetarse en formato de video corto.

2. Chicos tropezando

Stumble Guys es un juego party royale con una carrera de obstáculos divertida y absurda. Muchos creadores comparten momentos de fracaso épicos o acciones divertidas de los jugadores, lo que hace que sus videos se vuelvan fácilmente virales. Un juego simple, imágenes alegres y acción divertida hacen de Stumble Guys un juego de entretenimiento relajante que es popular entre los usuarios de TikTok.

3.Roblox

Roblox sigue siendo un gran fenómeno debido a su flexibilidad casi ilimitada. Los creadores pueden compartir mundos únicos que crearon, consejos para jugar e incluso momentos divertidos con amigos. Gracias a su interesante contenido, Roblox sigue apareciendo en FYP TikTok, tanto para jugadores antiguos como para las nuevas generaciones que quieren probar varias experiencias en una sola plataforma.

4. Fuego libre

Aunque no es un título nuevo, Free Fire sigue siendo popular debido a su gran comunidad y cultura de transmisión en vivo. Los creadores comparten con frecuencia fragmentos de juego intensos, momentos de estrategia y victorias dramáticas, lo que mantiene este juego de batalla real relevante y del que se habla mucho en TikTok.