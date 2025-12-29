Lista de los juegos más vendidos del mundo entre 2020 y 2025, desde Animal Crossing hasta It Takes Two

Jacarta – Desde el inicio de la pandemia hasta la era pospandemia, la industria del vídeo juego continúa registrando un crecimiento notable.

A lo largo del período 2020-2025, varios juegos han logrado el éxito. global con venta millones unidadllamando la atención jugador alrededor del mundo. En su apogeo, Animal Crossing: New Horizons lideró la lista como el juego más vendido.

Lanzado en marzo de 2020, Animal Crossing: New Horizons vendió alrededor de 48,2 millones de unidades en todo el mundo. Este éxito no puede separarse de la situación de la pandemia de COVID-19 que ha hecho que muchas personas busquen entretenimiento relajante en casa.

Este juego de simulación de vida permite a los jugadores construir islas, interactuar con personajes y disfrutar de actividades relajantes, lo que lo convierte en un fenómeno global.

Otros juegos más vendidos

En siguiente posición, Hogwarts Legacy registró más de 34 millones de unidades vendidas, lo que demuestra el fuerte atractivo del mundo mágico de Harry Potter. Los juegos RPG de acción como Elden Ring y Cyberpunk 2077 también registraron ventas de alrededor de 30 millones de unidades cada uno, a pesar de los diferentes géneros: Elden Ring con su mundo abierto de fantasía y Cyberpunk 2077 con su sensación futurista.

Aparte de eso, la serie Call of Duty sigue dominando el género de los shooters. Black Ops Cold War y Vanguard lograron millones en ventas cada uno, aprovechando enormes bases de fans en todo el mundo. Mientras tanto, el juego de acción y aventuras Black Myth: Wukong alcanzó alrededor de 28 millones de unidades vendidas, presentando una jugabilidad desafiante y una convincente historia de mitología china.

Franquicias populares y juegos únicos

Algunas otras grandes franquicias incluidas en la lista de las 20 principales son Pokémon Escarlata/Violeta, con más de 27 millones de unidades vendidas, gracias a los fieles seguidores de la serie.

Juegos únicos como Phasmophobia, que tiene un tema de terror cooperativo, y It Takes Two, un juego cooperativo para dos jugadores, también lograron millones en ventas porque ofrecían una experiencia diferente a la de los juegos convencionales.

Otros títulos como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, así como modernos juegos multijugador y cooperativos como Helldivers 2, también se encuentran entre las principales cifras de ventas a nivel mundial. Los totales de ventas generales de estos 20 juegos principales reflejan una tendencia de la industria que es cada vez más diversa, desde juegos casuales hasta juegos de rol pesados ​​y juegos competitivos que desafían las habilidades.