Lista de los juegos de lucha más comentados a lo largo de 2025

Jacarta – 2025 será un año interesante para los fans. juego lucha, con una serie de títulos nuevos, secuelas legendarias y recolecciones que son ampliamente discutidas en la comunidad de jugadores. El género sigue vivo y relevante gracias a una combinación de innovaciones. mecániconostalgia y base jugador que es sólido en torneos y comunidades online.

El siguiente VIVA resume el martes 23 de diciembre de 2025, fila el juego de lucha más comentado a lo largo de 2025.

1. Fatal Fury: Ciudad de los Lobos

Este juego creado por SNK ganó el título de Mejor Juego de Lucha en The Game Awards 2025, y también ganó los premios a Mejor Narrativa y Logro Técnico. City of the Wolves combina la mecánica clásica de Fatal Fury con un nuevo sistema de combos más interactivo. Lista personaje Incluye viejas caras favoritas y nuevos personajes. Se mantiene el estilo de lucha bidimensional, combinado con características modernas, lo que lo convierte en un punto destacado en la comunidad de juegos de lucha.

2. 2XKO

Desarrollado por Riot Games, 2XKO presenta un concepto único de equipo con personajes de League of Legends. Este juego ofrece batallas en equipo que no se han explorado mucho en el género de lucha. Aunque todavía se encuentra en la etapa de acceso temprano, el entusiasmo de la comunidad es alto porque la mecánica es de fácil acceso pero sigue siendo técnicamente desafiante y tiene el potencial de formar una nueva tendencia en el género de lucha.

3. Colección de lucha de Capcom 2

Esta colección combina varios títulos antiguos populares de Capcom en un solo paquete. Este lanzamiento atrae la atención de los fanáticos de los juegos de lucha retro porque les permite revisitar títulos clásicos que se han convertido en íconos de la industria de la lucha.

4. Mortal Kombat: Colección Legacy

Esta colección presenta una colección de juegos clásicos de Mortal Kombat. Los jugadores pueden sentir nostalgia por las batallas legendarias o presentar esta franquicia a una nueva generación. Esta re-colección confirma el legado del género de lucha que sigue siendo fuerte.

5. Escenario mundial de Virtua Fighter 5 REVO

Esta versión volvió a ser popular en 2025 después de actualizarse con un código de red moderno para una experiencia en línea más estable. Esto hace que Virtua Fighter 5 vuelva a ser relevante en la comunidad competitiva y sea el favorito de los jugadores a los que les gustan las luchas clásicas.