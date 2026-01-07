Lista de los 4 entrenadores de selecciones nacionales más caros del sudeste asiático, ¿qué número es John Herdman?

VIVA – La competición de fútbol del Sudeste Asiático ya no está determinada únicamente por los resultados en el campo. El mercado nacional de entrenadores también se está calentando, a medida que la federación aumenta la inversión para incorporar tácticas altamente remuneradas para lograr logros instantáneos.

Lea también: 7 jugadores extranjeros de la selección de Indonesia con más minutos jugados esta temporada



Este fenómeno es claramente visible en la lista de los cuatro entrenadores de selecciones nacionales mejor pagados en la región de la ASEAN actualmente.

1. Juan Herdman

Lea también: Dean James entra en el radar del Ajax, los medios holandeses revelan el motivo



Nombre del nuevo entrenador Selección Nacional de IndonesiaJohn Herdman, inmediatamente ocupó el primer puesto, marcando un nuevo capítulo en el mapa del poder financiero del fútbol regional.

Según un informe de los medios malayos, el New Straits Times, John Herdman se convirtió en el entrenador con el salario más alto del Sudeste Asiático después de ser nombrado oficialmente arquitecto de la selección nacional de Indonesia.

Lea también: Kambuaya critica duramente al árbitro en el partido Dewa United vs Bhayangkara: si el árbitro toma partido, no progresaremos



Según se informa, el entrenador británico que llevó con éxito a Canadá a la Copa del Mundo de 2022 recibe una tarifa de 40.000 dólares estadounidenses al mes o alrededor de Rp. 671 millones.

Curiosamente, aunque ocupa el primer lugar en la ASEAN, esta cantidad nominal es en realidad menor que el salario del entrenador de la selección nacional de Indonesia en el período anterior. Se sabe que Shin Tae-yong recibe un salario de hasta 1.900 millones de IDR al mes, mientras que, según se informa, Patrick Kluivert recibió alrededor de 100.000 dólares estadounidenses o el equivalente a 1.600 millones de IDR al mes.

Hasta ahora PSSI no ha anunciado oficialmente la duración del contrato de Herdman. Sin embargo, la información que circula señala que el contrato es por dos años con opción a una extensión de dos años más. Está previsto que Herdman sea presentado oficialmente al público del fútbol indonesio el lunes 12 de enero de 2025.

2. Peter Cklámovski



Entrenador de la selección de Malasia, Peter Cklamovski

En la siguiente posición está el nombre de Peter Cklamovski. El técnico australiano dirige oficialmente la selección de Malasia desde enero de 2025. Con una trayectoria de experiencia en las ligas japonesa y australiana, Cklamovski se considera uno de los fichajes más valiosos de la región. Se cree que el valor de su contrato es bastante elevado y lo sitúa entre los entrenadores mejor pagados del Sudeste Asiático, en consonancia con las grandes ambiciones de Harimau Malaya.

3. Carlos Cuadrat

Mientras tanto, la selección nacional de Filipinas nombró a Carles Cuadrat como entrenador en jefe a partir de julio de 2025. Se sabe que el estratega español tiene una sólida reputación a nivel de clubes y regional. Se estima que Cuadrat recibe un salario de cientos de miles de dólares estadounidenses al año, según los estándares de los entrenadores extranjeros de Europa que trabajan en el sudeste asiático.